Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'den Sürpriz Zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün 18.00'de görüşeceği bildirildi. İki lider aylar sonra bir araya gelmiş olacak. Görüşmenin Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda yapılacağı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün 18.00'de sürpriz bir görüşme yapacak.
Görüşmenin Bahçeli'nin Ankara'daki şahsi konutunda yapılacağı öğrenildi.
Görüşmenin detaylarına ilişkin henüz bir detay paylaşılmadı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şunları yazdı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda gerçekleşecektir."
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 6, 2025
Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda gerçekleşecektir.
Kaynak: Haber Merkezi