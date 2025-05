Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sokak Röportajı' Tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Anadolu Medya Ödülleri'nde bir konuşma yaptı. İsrail'in saldırıları altında öldürülen gazetecilerden bahseden Erdoğan, Türkiye'deki medya ortamının Batı'ya göre oldukça özgür olduğunu savundu. Cumhurbaşkanı, oldukça popüler hale gelen sokak röportajlarına da tepki göstererek bu kişilerin gazeteci olmadığını ve toplumu tahrik ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Anadolu Medya Ödülleri'nin onuncusunda sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Türkiye Basın Federasyonu'na kalpten teşekkür ediyorum. Son törenimizin ardından bu yana Gazze başta olmak üzere birçok basın emekçisi hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırılarında 212 gazeteci şehit oldu. Filistinli gazeteciler canice katledilmeye hala devam ediyor.

'BURALARA MANŞETLERLE ÇARPIŞ ÇARPIŞA GELDİK'

Biz bugün buralara manşetlerle çarpışa çarpışa geldik. Bundan 15-20 yıl öncesinin manşetlerine bir göz attığınızda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göreceksiniz. 28 Şubat'ta yapılanları, köşe yazarlarının jurnalcilik yapmayı gururla anlattığı o utanç verici günler geride kaldı. Kim ne derse desin Türkiye bugün 2002'den öncesine göre çok daha özgür bir medyaya sahiptir. Hatta bu özgürlük ortamı çoğu zaman duyarsızlık, seviyesizlik haline dönebiliyor. Özellikle milli güvenlik konusunda Batı'da asla yazılamayacak şeyler hakkında ülkemiz gazetecileri rahatlıkla kalem oynatıyor.

'MİLLETİ PROVOKE EDEN GAZETECİ OLMAZ'

Eline bir mikrofon bir de kamera alan herkes kendini gazeteci sanıyor. Sokaklarda milletimizi tahrik ediyorlar. Milleti provoke eden gazeteci olmaz. Olsa da ona gazeteci denmez. Gazetecilik mesleğinin içi boşaltılıyor. Son 40-50 günde yaşananlar, bunların ellerine fırsat geçince ortalıkta bir faşist rüzgar estireceğini göstermiştir. 'Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı'. Kimse kusura bakmasın. Yeni Türkiye'de artık eskiye rağbet kalmamıştır. Vesayetçilere manşetlerde selam çakılan günler bitti.

'MEDYA SOPASINA KARŞI DURUŞUMUZ NET'

Birileri hala kabul etmek istemese de, darbe bültenini aratmayan gazeteler çıkaran, anti demokrat uygulamalara sözcülük yapılan günler geride kalmıştır. Medya sopasıyla siyaset kurumunu hizaya sokmaya çalışanlara karşı duruşumuz nettir. Özellikle dışarıların eliyle bu çabalara giren medyaya ne saygı duyarız ne de müsamaa gösteririz.

Sessiz yığınların sesi olan Anadolu medyasının ise elini taşın altına koymasını bekliyorum. Çünkü siz dürüst ve ahlaklı yayıncılığın Anadolu'daki temsilcilerisiniz. Sizin kaleminizden çıkan her kelime, mikrofonunuzdan çıkan her söz bu topluma dalga dalga yayılıyor. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi