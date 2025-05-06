Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasıyla İlgili Flaş Gelişme

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İmamoğlu’nun diploma bilgisinin İstanbul Üniversitesi’nin veri tabanından silindiği bildirildi.

Sabah’tan Yusuf Özdemir’in haberine göre, İmamoğlu’nun e-Devlet üzerinden yapacağı mezuniyet sorgusunda artık lise mezunu olarak görüneceği öğrenildi.

DİPLOMANIN İPTALİNE DAVA AÇILDI

Cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptaline karşı dava açtı. Dava açma kararını sosyal medyadan duyuran Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, "Müvekkilim Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıl önce hukuka uygun olarak aldığı üniversite diploması, hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırı biçimde ve idari yetkinin kötüye kullanılmasıyla 18 Mart 2025 tarihinde iptal edilmiştir. Tüm evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa’ya ve idare hukukuna aykırı olan bu işlemin iptali için bugün, 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi’nde davamızı açmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili iddialar 2019 yerel seçimlerinden sonra başlarken, 15 Şubat 2020’de CİMER üzerinden yapılan başvuruda İmamoğlu’nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden (GAÜ) İstanbul Üniversitesi'ne usulsüz geçiş yaptığı ileri sürülmüştü.

İddialar bir anda yeniden alevlenirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İmamoğlu hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla 22 Şubat 2025’te soruşturma başlatmıştı.

İmamoğlu’Nun diploması İstanbul Üniversitesi tarafından 18 Mart 2025’te iptal edilmişti.

O dönemde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İmamoğlu’nun aday olabilmesi için üniversite mezunu olması gerekiyordu. Bu gelişmeyle, İmamoğlu’nun aday olmasının önüne geçilmiş oldu.

Kaynak: Sabah