Sapanca Belediye Başkanı’na Saldırıda Yeni Gelişme! Saldırgan Gözaltına Alındı

Dün akşam saatlerinde Sapanca Belediye’sinin binasına giren 35 yaşındaki H.Ç. Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin'e fiziksel saldırı girişiminde bulunmuştu. Belediye görevlilerin müdahalesi sonrasında engellenen saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sapanca Belediyesi, saldırgan H.Ç.’nin gözaltına alındığını duyurdu.

'HUKUKİ İŞLEMLER BAŞLATILDI'

Sapanca Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şöyle denildi: Sapanca'da halkımıza ait olan her karış toprağı, her bir kamu alanını, yeniden gerçek sahiplerine kazandırmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu kararlılığımızdan rahatsız olan bazı çevrelerin, kamu düzenini ve demokratik iradeyi hedef alan çirkin girişimlerine bir yenisi daha eklenmiştir. Bugün, kamusal alana adeta çökme girişimini engellememiz sonrası, bu durumdan rahatsız olan bir şahıs, belediye binamızda turnikelerin üzerinden atlayıp, Belediye Başkanımız Nihat Arda Sahin’in makamına gelerek fiziki saldırı girişiminde bulunmuştur. Şükürler olsun ki, ekip arkadaşlarımızın zamanında müdahalesiyle saldırgan derdest edilmiş ve olay kontrol altına alınıştı. Bu hadise, sadece bir kişiye değil, Sapanca halkının iradesine, hukuk devletine, toplumsal huzura ve koca bir şehre yönelmiş bir saldırıdır. Bizler, bu tür provokasyonlardan yılmayız. Sapanca’yı halkın Sapanca’sı yapmak için çıktığımız bu yolda ne tehditlere boyun eğeriz ne de korkuya teslim oluruz. Başkanımızın ve ekibimizin halkımıza olan hizmet azmi, bu saldırı sonrası daha da güçlenmiştir. Hukuk çerçevesinde gereken tüm işlemler başlatılmıştır.

Kaynak: DHA