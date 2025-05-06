CHP'li Yankı Bağcıoğlu'na 'Teğmenler' İddianamesi

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde subay andı okuyarak kılıçlı yemin ettikleri gerekçesiyle disipline sevk edilen beş teğmenin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmesinin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu sert tepki göstermiş ve emekli askerleri protestoya davet etmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcıoğlu hakkında, "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" suçundan iddianame hazırladı. CHP’li Bağcıoğlu hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan ise takipsizlik kararı verildi.

CHP Genel Başkan yardımcısı, teğmenler hakkında başlatılan disiplin soruşturmasına tepki göstermiş ve kendisi gibi emekli askerlerin bulunduğu WhatsApp gruplarında protesto çağrısında bulundu. Bağcıoğlu, bu çağrısını sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşarak kamuoyuna duyurmuştu. Bağcıoğlu, hakkında ğı, Bağcıoğlu hakkında emekli askerleri ve vatandaşları eyleme çağırdığı gerekçesiyle ''Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet'' ve ''Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet'' suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcıoğlu hakkında Askeri Ceza Kanunu’nun 95'nci maddesinin 1/a fıkrasına göre iddianame hazırladı. Bağcıoğlu’nun 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

Başsavcılığın iddianamesinde, , "Sayın komutanlarım, değerli silah arkadaşlarım" ifadelerinin hem muvazzaf hem de emekli TSK personelini kapsayacak şekilde kullanıldığına vurgu yaparak, Bağcıoğlu’nun bu paylaşımıyla silahlı kuvvetler mensuplarını da kapsayan bir çağrıda bulunduğu ve bu yolla üzerine atılı suçu işlediği iddiasını öne sürdü.

Bağcıoğlu hakkındaki iddianame Ankara 52. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi fakat ‘yetkisizlik’ kararı verildi. Dosya İzmir Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İlk duruşmanın 8 Temmuz’da görüleceği bildirildi.

Kaynak: ANKA