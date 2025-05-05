DEVA Partili Ekmen'den 'Çözüm Süreci' Değerlendirmesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te attığı adımla başlayan süreçte, İmralı'dan gelen silah bırakma ve fesih çağrısı ile birlikte terör örgütü PKK'nın ülke gündeminden sonsuz kadar çıkması merakla bekleniyor. Örgütün ne zaman ve ne şekilde silah bırakacağı devamlı tartışılırken, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, katıldığı bir programda sürece dair görüşlerini anlattı.

Mehmet Emin Ekmen, sürecin önemli olduğunun altını çizerek örgüt içinde bir bölünme olmayacağını düşündüğünü, olsa da bunun sonucu etkilemeyeceğini savundu. DEVA Partili vekil, "PKK’nın 28 Şubat tarihli yazılı açıklamasındaki ‘Devlet ya da iktidarın bize bir şeyler vermesini bekleme çağrısı değildir’ ifadesi, bu sürecin bir pazarlığın fesih aşamasına geldiğine yönelik herhangi bir işaret taşımadığını gösteriyor" diye konuştu.

'DEFİN OLMASAYDI ÖRGÜT AÇIKLAMIŞ OLABİLİRDİ'

Terör sorununun ortadan kalkmasıyla Türkiye'de pek çok açıdan daha rahat bir döneme girileceğini anlatan Ekmen, "Bence dün, bugün ve yarın arasında zaten belli çalışmalar yürütülüyor. Zira PKK açıklamasında da son iki aydır süren hazırlık sürecinden bahsediliyor. Belki de Sevgili Sırrı Süreyya’yı bir kez daha rahmetle anmak gerek. Eğer defni söz konusu olmasaydı, örgütün fesih kararını duymuş olabilirdik" ifadelerini kullanarak, fesih sürecinin sekteye uğrayacağını düşünmediğini belirtti.

'KİM NE YAPTI DEVLET BİLİYOR'

Terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesi sonrasında oluşacak idari ve hukuki çerçevenin derhal planlanması gerektiğini ifade eden milletvekili, "Silahını bırakanların nasıl bir hukuki sürece tabi tutulacağı, nerede iskân edileceği önceden planlamış olmalı. Kim talimat vermiş, kim katılmış, kimin elinde bir şehit kanı var devlet hepsini bilir. Dolayısıyla Kandil'de 5 bin kişi varsa kim hangi eyleme ne kadar dahil olmuş devlet bunu biliyor" dedi.