DEVA Partili Rızvanoğlu Bakan Yumaklı'ya Seslendi! Pestisit Tehlikesi Büyüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı ifşaat listeleri, Avrupa'ya ihraç edilen gıda ürünlerinin geri gönderilmesi ve tarımdaki pestisit alarmının gündeme gelmesiyle vatandaşın gıda güvenliğine dair endişeleri giderek katlanıyor. Tehlike çanları çalarken son olarak Greenpeace Türkiye tarafından hazırlanan “Pestisitler ve Çocuklar” raporundaki bulgular da gündem oldu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, tarım üretiminde kullanılan pestisitlerin denetimsizlik sebebiyle büyük tehlike oluşturmasını ve Greenpeace Türkiye'nin raporunu TBMM gündemine getirdi. Durumun vahametinin altını çizen Evrim Rızvanoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması talebiyle yazılı bir soru önergesi verdi.

Gıda güvenliğinin bakanlığın önceliği olması gerektiğini ama bu konuda zafiyet gördüğünü ifade eden DEVA Partili vekil, Greenpeace Türkiye'nin araştırmasına değindi. İstanbul’da zincir marketler ve semt pazarlarından alınan 14 farklı sebze ve meyve türüne ait 155 örneğin yüzde 33'ünde (51 üründe) pestisit kalıntısı bulunduğunu ve yüzde 61'inde birden fazla pestisit kalıntısı bulunduğunu anlatan Rızvanoğlu, piyasada bu tehlikenin halen olduğunu dile getirdi.

BAKAN YUMAKLI'YA 9 SORU

Pestisit tüketiminin özellikle çocuklar için geri dönüşü olmayan bir risk olduğunu ifade eden Rızvanoğlu, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle şu dokuz soruyu sordu:

1. Greenpeace Türkiye tarafından yayımlanan "Pestisitler ve Çocuklar" raporunda belirtilen mevzuata aykırı pestisit bulgularına ilişkin Bakanlığınızca resen bir inceleme başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa bu inceleme hangi tarihte ve hangi kapsamda gerçekleştirilmiş ve tespit edilen mevzuat ihlallerinin türü nedir?

2. 2023 ve 2024 yıllarında Türkiye genelinde Bakanlığınız tarafından yürütülen pestisit kalıntı denetimleri kapsamında kaç numune alınmıştır, bu numunelerin kaçında mevzuata aykırı pestisit kalıntısı tespit edilmiştir ve mevzuata aykırılık tespit edilen ürünlerin türlerine ve oranlarına ilişkin veriler kamuoyu ile paylaşılmış mıdır?

3. Greenpeace Türkiye tarafından yayımlanan “Pestisitler ve Çocuklar” raporunda yer alan salamura yaprak örneklerinde de görüldüğü gibi çoklu pestisit kalıntılarının önlenmesi için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Çoklu pestisit kalıntısına yol açan nedenler araştırılmakta mıdır?

4. Mevzuata aykırı pestisit kalıntısı, limit fazlası veya yasaklı pestisit tespiti yapılan üretici ve işletmelerin, mevcutta açıklanan taklit ve tağşiş listelerine dahil edilmesi yönünde bir çalışmanız var mıdır? Böyle bir çalışma bulunmuyor ise, halk sağlığını doğrudan tehdit eden bu ihlallerin kamuoyuna açıklanması amacıyla yeni bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır?

5. Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilen tarım ürünlerinde 2023 ve 2024 yıllarında pestisit kalıntısı nedeniyle kaç iade vakası yaşanmıştır; hangi ürünler, hangi aktif maddeler nedeniyle reddedilmiş ve bu iadeler sonucunda ülke ekonomisinin uğradığı tahmini zarar ne olmuştur?

6. Bakanlığınız bünyesinde PFAS içeren kimyasal kalıntılarına yönelik özel bir izleme veya analiz programı bulunmakta mıdır; bulunuyorsa bu programın kapsamı, uygulanma sıklığı ve kamuya açıklanan son veriler nelerdir?

7. Çocukların pestisitlere karşı daha hassas olduğu bilimsel olarak kabul edilmesine rağmen, çocukların yoğun tükettiği ürünler (örneğin okul kantinlerinde ve beslenme programlarında sunulan gıdalar) için özel bir pestisit denetim mekanizması oluşturulmuş mudur ve bu ürünler için daha sıkı pestisit kalıntı limitleri uygulanmakta mıdır?

8. Endokrin bozucu kimyasal taşıyan pestisitlerin kullanımını azaltmak amacıyla özel bir ulusal strateji veya eylem planı hazırlanmış mıdır; hazırlanmadıysa böyle bir planın hayata geçirilmesi için bir çalışma yürütülmekte midir?

9. Pestisit kullanımını azaltmak ve biyolojik ya da biyoteknik mücadele yöntemlerini yaygınlaştırmak amacıyla üreticilere yönelik halihazırda yürütülen herhangi bir teşvik programınız var mıdır? Varsa bu teşviklerin kapsamı ve uygulama sonuçları nelerdir? Bu desteklerin artırılması ve daha yaygın hale getirilmesi için yeni bir program planlanmakta mıdır?