Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kentsel Dönüşüm' Mesajı: 'Kaybedecek Vaktimiz Yok'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay 105'inci Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu iyilik hareketinin içinde yer almış fakat bugün aramızda olmayan tüm kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu hilali ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafında dalgalandıran kardeşlerime şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."

Milletimizin yardım ve dayanışma elini dünyanın dört bir yanına uzatan Kızılay’ımızdan Allah razı olsun. Kızılay bugün de kendisine ihtiyaç duyulan her yerde varlık göstermeye devam ediyor.

Kızılay 2024 yılında yurt içinde 33 milyon yurt dışında ise 14 milyondan fazla insana ulaştı.

KENSEL DÖNÜŞÜM MESAJI VERDİ

Ülkemiz için hayat memat meselesi olan kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlıklar içindeyiz. Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz. İdeolojik takıntılarını milletin mal ve can güvenliğinin önünde engel olanlarla uğraşacak durumumuz yok.

Her konuyu siyasallaştırarak maalesef ülkemize çok büyük kötülük yapıyorlar. Depreme hazırlık gibi, afetlerde yardımlaşma gibi konuların milli mesele olduğunu bir türlü kabullenemiyorlar. 6 Şubat'ta neler yaşandığını hatırlıyoruz. Bizim deprem turisti dediğimiz güruh hemen istismara başladı. Akla sığmayan ifadelerle devletimize ve kurumlarımıza saldırdılar. Yalan haber ürettiler. Sahada canla başla çalışan kurumlarımızı hedef gösterdiler.

'YARDIM KURULUŞLARIMIZA İFTİRA ATANLAR ORTADA YOK'

Daha önce defalarca olduğu gibi yıkıntılar üzerinde bol bol fotoğraf çektirdikten sonra ortalıktan kayboldular. Bedava ev vadedenlerin deprem üzerinden yardım kuruluşlarımıza iftira atanların hiçbiri ortada yok. Gönüllü kuruluşlarımız halen oradalar 820 gündür deprem bölgesindeler.

Depremle sarsılan kardeşlerimiz “kim var” diye etrafına baktığında Kızılay’ı, AFAD’ı görmüş, çevre illerden gelen belediyelerimizi görmüştür. Kimin iş kimin şov yaptığı bir kez daha anlaşılmıştır.

İnanıyorum ki milletimiz alçakça kampanyalara aldırmadan Kızılay’ımızı büyütmeye devam edecektir. Hakikat güneşimizin eritemeyeceği hiçbir yalan yoktur.

Kaynak: Haber Merkezi