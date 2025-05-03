İstanbul Yine Sallandı! 4.0'lük Depreme Bile Dayanamadı... Bahçelievler'de Bir Binanın 2 Balkonu Çöktü: 1 Yaralı

İstanbul Bahçelievler’de, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı devam eden 7 katlı binanın 2 balkonu deprem anında çöktü. Balkondan düşen parçalar nedeniyle bir vatandaş yaralandı.

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Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Fındık Sokak’ta, saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan ve yıkım çalışmaları süren 7 katlı bir binanın 2 balkonu çöktü.

BİR KİŞİ YARALANDI

Tekirdağ’da 3.7 büyüklüğünde gerçekleşen ve İstanbul’da da hissedilen deprem sırasında yaşanan çökme, yoldan geçen bir vatandaşa korku dolu anlar yaşattı. Balkondan kopan parçalar, sokaktan geçen bir kişinin üzerine düştü. Hafif yaralanan vatandaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ve zabıta ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak araç ve yaya trafiğini durdurdu. Olay anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Mahalle sakini Metin Örnek, “Deprem sırasında iki balkon birden çöktü. Bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı” dedi. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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