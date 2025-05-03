İki Katlı Ev Alev Topuna Döndü

Karabük'te bir köy evinde iki katlı evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla söndürülen yangının ardından ev, kullanılamaz hale geldi.

Son Güncelleme:
İki Katlı Ev Alev Topuna Döndü

Karabük’ün Ovacık ilçesine bağlı Beydili köyünde gece saatlerinde çıkan yangında, iki katlı bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Dursun ve Sadık Deligöz kardeşlere ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden aile bireyleri, son anda dışarı çıkarak canlarını kurtardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından alevleri kontrol altına aldı. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Karabük Yangın İtfaiye
Son Güncelleme:
Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş
Akıllara Durgunluk Veren Hırsızlık Girişimi Akıllara Durgunluk Veren Hırsızlık Girişimi
Ne İstanbul Ne Ankara Ne de İzmir Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli Belli Oldu! Listeye Giren Şehirlere Çok Şaşıracaksınız İşte Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli
Şener Üşümezsoy Depremin Ardından Tek Tek Açıkladı: 'O Tez Çürüdü' Şener Üşümezsoy Depremin Ardından Tek Tek Açıkladı: 'O Tez Çürüdü'
ÇOK OKUNANLAR
15 Yıl Boyunca Yılda 4 Kez Hasat Ediliyor, Eken Köşeyi Dönüyor! 15 Yıl Boyunca Yılda 4 Kez Hasat Ediliyor, Eken Köşeyi Dönüyor!
Bu Parayı Bankaya Koyan Yaşadı! Aylık 80 Bin Lira Getirisi Var Bu Parayı Bankaya Koyan Yaşadı! Aylık 80 Bin Lira Getirisi Var
Nike, Adidas, Skechers, Crocs... Ayakkabı Devleri İflasın Eşiğinde! Siparişler Durduruldu Nike, Adidas, Skechers, Crocs... Ayakkabı Devleri İflasın Eşiğinde! Siparişler Durduruldu
Perşembe Geceleri Hep Aynı Saatte Mezardan Işık Çıkıyor! İsimsiz Mezarın Sırrı Yıllardır Çözülemiyor Perşembe Geceleri Hep Aynı Saatte Mezardan Işık Çıkıyor! İsimsiz Mezarın Sırrı Yıllardır Çözülemiyor
Geleceğin En Değerli Arsaları Tek Tek Açıklandı: İşte 10 Yıl İçinde Altın Gibi Değerlenecek Bölgeler Geleceğin En Değerli Arsaları Tek Tek Açıklandı: İşte 10 Yıl İçinde Altın Gibi Değerlenecek Bölgeler