İki Katlı Ev Alev Topuna Döndü

Karabük’ün Ovacık ilçesine bağlı Beydili köyünde gece saatlerinde çıkan yangında, iki katlı bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Dursun ve Sadık Deligöz kardeşlere ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden aile bireyleri, son anda dışarı çıkarak canlarını kurtardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından alevleri kontrol altına aldı. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA