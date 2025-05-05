İmamoğlu'ndan 'Kurultay' İfadesi: Tüm Sorulara Tek Yanıt

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kurultay soruşturması kapsamında ifade verdi. Söz konusu soruşturmada CHP’nin 2023 yılında yapılan olağanüstü kurultayında ‘delegelere para karşılığı oy kullandırıldığı’ iddiaları yer alıyor. Ekrem İmamoğlu’na şüpheli olarak yanıtlaması üzerine 9 soru yöneltildi.

‘HER SEFERİNDE AYNI İSİMLER’

İfadesi alınan İmamoğlu’na tanık beyanları da olmak üzere 9 soru yöneltildi. İmamoğlu ise kendine yöneltilen soruların tamamına tek yanıt vermek istediğini belirtti. Tanık beyanlarını reddeden İmamoğlu, sürekli aynı isimler üzerinden soruşturma dosyaları açıldığını söyledi. İmamoğlu ifadesinde “Adına tanık denilen ancak tanık olmayan aynı 3-5 isim her seferinde yeni bir dosyada yeniden sahneye çıkarılıyor. Ya benim ya da partimin üzerine yeni bir iftira kurgulamakla görevlendiriliyorlar” şeklinde konuştu.

‘AKIL DIŞI BEYANLARI KİMLER EZBERLETİYOR’

İmamoğlu tanık beyanlarını akıl dışı olarak nitelerken “Tanıklar madem bu kadar vazgeçilmezler hepsini toplayıp İstanbul'daki soruşturmaya da göndersinler. Hiç şaşırmam, muhtemelen orada da ifadeleri hazırdır belki de vermişlerdir. Asıl sorulması gereken şudur: Bu akıl dışı beyanları kimlerin ezberlettiğini hangi odakların bunlara yol tarif ettiğini sorgulamak yerine bağımsız olması beklenen yüce Türk yargısının bu kişileri 'muteber tanık' ilan etmesi hangi hukuk anlayışıyla bağdaştırılabilir” eleştirisinde bulundu.

‘HUKUK BİR ÜLKENİN ONURUDUR’

Söz konusu tanık beyanlarının iftira ve dedikodudan ibaret olduğunu vurgulayan İmamoğlu “Hukuk bir ülkenin onurudur. Adaletin terazisine iftirayı, dedikoduyu, siyasi siparişleri koymak sadece bireylere değil, doğrudan milletin iradesine ve demokrasimize saldırıdır. Yargının akıl ve vicdan dışı bu senaryoların figüranı haline getirilmeye çalışılması yalnızca bir hukuki çürüme değil, aynı zamanda halkın adalet duygusuna açık bir ihanettir. Milletimize çok büyük bedeller ödeten bu süreç, hukuku siyasetin sopası haline getiren ve bu gidişata sessiz kalan herkesi bu suçun ortağı haline getireceği bir gerçektir” dedi.

‘ÜLKEMİZİN İYİLİĞİ İÇİN DUA EDİYORUM’

Soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından da açıklama yapan İmamoğlu, bir seçim mitinginde izletilen montaj videoların üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ama montaj, ama şu, ama bu” sözlerini hatırlattı. İmamoğlu açıklamasında “Hatırlıyorsunuz değil mi bu sözleri? Çok değil birkaç yıl önce milletin gözüne baka baka yine yalan söylemişlerdi. Sabah bir yalan uyduruyor, akşam kendi yalanlarına inanıyorlar. Allah akıl fikir versin, gerçekten kötü durumdalar. Her gün ülkemizin iyiliği, milletimizin birliği ve dirliği için dua ediyorum; yalanlar uyduranlar, aklı sadece kötülüğe, kumpasa, fitneye, iftiraya çalışanlar için de iyilikler diliyorum” ifadesini kullandı.

‘MİLLETİN AKLINI HAFİFE ALIYORLAR’

Soruşturmaya konu olan iddiaların kamuoyuna inandırılamadığının altını çizen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: “Bu milleti tanımıyorlar, gerçekten bilmiyorlar. Bu milletin bu kurmaca düzene, yalana, dolana kanacağını düşünüyorlar. Milletin aklını hafife alıyorlar, bu kurguyu anlayamadığını sanıyorlar. ‘İmamoğlu onunla görüştü, bununla gizli toplantı yaptı vs’ diyerek akıllarınca görüştüğüm herkesi hedef alacak, linç edecekler. Görüntüleri montajlayacaksınız, daha önce defalarca yaptığınız gibi başını sonunu keseceksiniz, yandaş kanallarda ve TRT’de defalarca yayınlayıp benim masum vatandaşımı kandırmaya çalışacaksınız. Hadi oradan.”

‘BİNLERCE SORUŞTURMA BOŞ ÇIKTI’

Yaptığı tüm görüşmelerin İstanbul’un mefaati için olduğunu kaydeden İmamoğlu son olarak “Attığım her adımı takip ettiğinizi biliyorum, aldığım nefesi biliyorsunuz. Hakkımda hiçbir şey bulamadınız, bunu da biliyorum. Binlerce müfettiş, savcı, soruşturma, inceleme, dinleme, kayıt, takip vs. hepsi boş çıktı. Montajcılık sizin en iyi bildiğiniz iş, uzmanlık alanınız, bu filmi bu millet izledi. Sizin gibi sır dolu yaşantım olmadı hiç. Bundan da çok rahatsız oldunuz. Abdestinden şüphesi olmayanın, namazından şüphesi olmaz” dedi.

Kaynak: ANKA