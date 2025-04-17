Lütfü Savaş'ın Avukatı Duyurdu: 21. Olağanüstü Kurultay İçin de Dava Açacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Kurultayın iptaline ilişkin açılan davaya bugün başlandı ve duruşma 26 Mayıs'a ertelendi.

CHP'den ihraç edilen Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Yusuf Üregen duruşma sonrası açıklamalarda bulundu. Avukat Üregen, "21. Olağanüstü Kurultay için de muhtemelen haftaya bir iptal davası açacağız" dedi.

Avukat Üregen şöyle konuştu:

"Herhangi bir karar bu aşamada beklenmiyordu çünkü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmekte olduğu bir dosya var. Savcılık dosyasında henüz bir iddianame oluşmadı. O savcılık dosyasının bekletilmesine ve bir sonraki duruşmaya kadar soruşturma dosyasının celbi için müzekkere yazılmasına mahkeme karar verdi. Bunun dışında, 21. Olağanüstü Kurultay ile ilgili YSK'ya yapılan bir başvuru vardı; onun için de bir yazı yazılmasına karar verildi.

Mahkeme duruşmayı erteledi, herhangi bir karar şimdilik yok. 21. Olağanüstü Kurultay için de bir iptal davası açacağız, muhtemelen haftaya onun hakkında bir dava açacağız."

Kaynak: ANKA