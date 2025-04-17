İYİ Parti'den Can Atalay Çıkışı: AYM Kararına Uymuyorsanız Bu Ülke Anayasal Bir Rejim Değildir

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, gündemleri arasında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verilen milletvekilliğinin düşürülmesi kararının ‘yok hükmünde’ olduğuna yönelik aldığı kararın TBMM Genel Kurulu’nda okutulması ve ardından yaşanan tartışmalar da vardı.

‘FARKLI GÖRÜŞLERDE OLSAK DA SİLİVRİ’DE KUCAKLAŞTIK’

Çömez, Atalay’ın anayasanın aksine demir parmaklıklar arkasında tutulduğunu, Hatay halkının iradesinin gasp edilmiş durumda olduğunu ifade etti. Atalay ile farklı siyasi görüşlere sahip olduklarını belirten Çömez buna rağmen Silivri’de kucaklaşıp dertleştiklerini belirtirken Atalay’ın kendisine el yazısıyla bir mektup verdiğini ve “Hepimizin demokrasi için yan yana olabilmemiz lazım” dediğini aktardı.

Atalay’ın bir anca özgürlüğüne kavuşması ve Hatay’ın iradesinin TBMM’de yeniden tecelli etmesinin şart olduğunu ifade eden Çömez, AYM kararını ihlal etmek için dün Meclis’te Anayasa’nın ihlal edildiğini dile getirdi.

‘AYM KARARINA UYMUYORSAN ÜLKE ANAYASAL BİR REJİM DEĞİLDİR’

AYM’nin ‘Can Atalay milletvekilliğine geri dönsün’ dediğini hatırlatan Çömez, iktidarın hukukun üstünlüğünün tecelli etmesini istiyorsa AYM’nin kararına uyması gerektiğini belirtti. Çömez, AYM kararına uymuyorsanız o zaman bu ülke anayasal bir rejim değildir” değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un iradesiyle ısrarla ve planlı bir şekilde okutulmayan AYM kararının nöbetçi Meclis Başkanvekili tarafından okutulduğunu hatırlatan Çömez, tutanakların önce yayınlanmasını; ardından kaldırılmasını hatırlattı.

Kendisinin tutanak bürosuna giderek bu durumu sorduğunu ve ellerinde olduğu yanıtını aldığını ifade eden Çömez, ‘Saatler geçti niye yayınlanmadı’ şeklinde sorduklarında ‘Meclis Genel Sekreterliği’nden talimatı bekledikleri’ yanıtını aldıklarını açıkladı.

‘HANGİ GÖRÜŞTE OLURSAK OLALIM…’

Çömez kendisine verilen yanıta tepki göstererek “Böyle bir uygulama olur mu? Savaşı yönetmiş gazi Meclis’in çatısı altında okunmuş bir AYM kararı konulmuyor. Hepimiz hangi görüşte olursak olalım bir hukuk mücadelesi, demokrasi mücadelesi vermek durumundayız” ifadelerini kullandı.