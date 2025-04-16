AYM’nin Can Atalay Kararı Meclis’te Okundu

Can Atalay ile ilgili Yargıtay’ın kararını hükümsüz kılan Anaya Mahkemesi kararı TBMM Genel Kurulu’nda ilginç bir yöntemle tebliğ edilmiş oldu.

Ünsal Ergel Ünsal Ergel
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AYM’nin Can Atalay Kararı Meclis’te Okundu

ÜNSAL ERGEL

Meclis’te, Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizi geçirmesi nedeniyle kısa bir oturum yapıldı. Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın açtığı oturumda ilk olarak Önder’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağlığına en kısa sürede kavuşmasını dileyen Karaca, daha sonra siyasi parti gruplarına söz verdi.
Grup Başkanvekilleri Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerini ileterek, duygu ve düşüncelerini aktardı.

Ardından Başkanvekili Karaca, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un geçmiş olsun mesajını okuttuktan sonra oturumun kapatılmasına ilişkin Danışma Kurulu Kararı açıkladı.

Hemen ardından Başkanvekili Karaca, katip üye Sibel Suiçmez’e dönerek “Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder sağlığına kavuştuğunda okunmasından gurur duyacağı açıklamayı okutuyorum” dedi. Herkes ne okutulacağını beklerken, Katip üye Suiçmez Anayasa Mahkemesi’nin Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay’ın kararını okumaya başladı.

Uzun süredir Meclis idaresi tarafından TBMM Genel Kurulu’nda okunmasına engel olunan Can Atalay’a ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin “Hak ihlali” kararı Meclis Genel Kurulu’nda okundu.

Böylece Anayasa Mahkemesi’nin anılan kararında Yargıtay 3.Ceza Dairesi’nin Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi ve tahliye talebinin reddine ilişkin kararının yok hükmünde olduğuna dair Anayasa Mahkemesi kararı TBMM Genel Kurulu’nda okutulmakla tebliğ edilmiş oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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