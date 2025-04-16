Aydın'da Kan Donduran Olay! Gasp Ettikleri Kişiyi Benzin Döküp Yakmaya Çalıştılar

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 33 bin lirasının gasp edildiğini ve üzerine benzin dökülerek yakılmaya çalışıldığını öne süren H.P.’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARASINI ALIP YAKMAK İSTEDİLER

Çobanlar Mahallesi’nde yaşayan H.P., dün jandarmaya giderek kimliği belirsiz kişilerce parasının gasp edildiğini ve yakılmak istendiğini söyledi. Olayla ilgili harekete geçen Nazilli Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 şüphelinin kimliğini tespit etti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

M.E.K. ve A.A.’nın Çobanlar Mahallesi’nde, F.İ. ve C.G.’nin ise Sultanhisar ilçesi Demirhan Mahallesi’nde olduğu belirlendi. Aynı gün yakalanan şüphelilerden F.İ. ve C.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.E.K. adli kontrolle serbest bırakıldı. A.A.’nın jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

Hastaneye kaldırılan H.P.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA