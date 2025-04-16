Megastar Tarkan'ın Acı Günü! Annesi Neşe Tevetoğlu Hayatını Kaybetti

Megastar Tarkan'ın Antalya’da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Tevetoğlu yarın İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.

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Megastar Tarkan'ın Acı Günü! Annesi Neşe Tevetoğlu Hayatını Kaybetti

Tarkan, annesinin acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcının, Antalya’da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu, kalp krizi nedeniyle vefat etti. Tarkan, Avrupa turnesi kapsamında Almanya'dayken acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi.

Neşe Tevetoğlu, son yolculuğuna yarın İstanbul’da uğurlanacak.

Megastar Tarkan'ın Acı Günü! Annesi Neşe Tevetoğlu Hayatını Kaybetti - Resim : 1

GEÇEN YIL AMELİYAT OLMUŞTU

1957 doğumlu Neşe Tevetoğlu, geçen yıl İstanbul'da damar tıkanıklığı sebebiyle acil ameliyata alınmıştı. Tevetoğlu, bacağındaki sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

Megastar Tarkan'ın Acı Günü! Annesi Neşe Tevetoğlu Hayatını Kaybetti - Resim : 2

'10 YIL SONRA KARDEŞLER BİR ARADA'

Annelerinin rahatsızlığı nedeniyle bütün kardeşlerin seferber olduğunu belirten Tarkan, ailece verdikleri poza "Geçtiğimiz günlerde annemizin geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle bütün kardeşler seferber olduk. Anneciğimiz çok şükür tekrar sağlığına kavuşunca da bu hatıra fotoğrafı çektirmeden olmazdı. Çünkü 10 yıl sonra 6 kardeş ilk kez tekrar bir araya gelmiştik. Bu vesileyle annemin sağlığına kavuşmasını sağlayan doktorumuza sonsuz teşekkürler. Ayrıca katkısı, emeği olan tüm diğer doktorlara, hemşirelere ve hastane çalışanlarına da çok teşekkürler"

Kaynak: DHA

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