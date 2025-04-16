15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Atamasında Takvim Belli Oldu
Yapılacak olan sözleşmeli 15 bin yeni öğretmen atamasında takvim belli oldu. KPSS'ye giren adayların 21 Nisan ila 5 Mayıs tarihleri arasında başvuruları alınacak. Ardından 7 Mayıs tarihinde ise mülakata girmeye hak kazanan adaylar ilan edilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada öğretmen ataması yapacaklarını duyurmuştu.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASINDA TAKVİM BELLİ OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadeleriyle duyurduğu 25 bin öğretmen atamasında detaylar belli oldu.
21 NİSAN-7 MAYIS TARİHLERİNDE BAŞVURULAR YAPILACAK
Bu kapsamda 21 Nisan ila 7 Mayıs tarihleri arasında açılan 15 bin sözleşmeli öğretmen kadrosuna atanmak isteyen öğretmenler başvurularını yapabilecek.
Başvuruların tamamlanmasının ardından ise 7 Mayıs tarihinde mülakata girmeye hak kazanan adayların isimleri ilan edilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: