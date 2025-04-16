15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Atamasında Takvim Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada öğretmen ataması yapacaklarını duyurmuştu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASINDA TAKVİM BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadeleriyle duyurduğu 25 bin öğretmen atamasında detaylar belli oldu.

21 NİSAN-7 MAYIS TARİHLERİNDE BAŞVURULAR YAPILACAK

Bu kapsamda 21 Nisan ila 7 Mayıs tarihleri arasında açılan 15 bin sözleşmeli öğretmen kadrosuna atanmak isteyen öğretmenler başvurularını yapabilecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından ise 7 Mayıs tarihinde mülakata girmeye hak kazanan adayların isimleri ilan edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi