2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde

2024 KPSS sonuçlarının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıklayacağı öğretmen atama takvimine çevrildi. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmak isteyen binlerce aday, 2025 yılı içinde yeni bir atama olup olmayacağı sorusuna yanıt arıyor. Atama sürecine dair henüz resmi bir takvim duyurulmazken, adayların beklentisi her geçen gün artıyor.

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2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz Kasım ayında 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını gerçekleştirmişti. Bu gelişmenin ardından 2025 yılı için de benzer sayıda bir alım olacağı yönündeki beklentiler güçlenmiş durumda. Ayrıca, 2025 norm fazlası öğretmen atama sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, yeni atama süreciyle ilgili hareketlilik yeniden hız kazandı.

2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde - Resim : 1

KADRO TALEPLERİ İÇİN SÜRE DARALIYOR

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro taleplerini Devlet Personel Başkanlığı'na iletmesi için belirlenen son tarih 26 Mayıs olarak açıklanmıştı. Bu tarihin yaklaşması, atama takviminin netleşmesi konusunda geri sayımı da beraberinde getirdi. Özellikle öğretmen adayları, bu sürecin ardından atamalara dair somut adımların atılmasını bekliyor.

2025 TAKVİMİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA YOK

2025 yılı sözleşmeli öğretmen atama takvimiyle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Adaylar, KPSS puanları doğrultusunda yapılacak yeni alımların ne zaman gerçekleşeceğiyle ilgili gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor. Atama tarihleriyle ilgili detayların, kadro taleplerinin toplanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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