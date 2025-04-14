Emekli Promosyonlarında Bankaların Rekabeti Kızıştı! En Yüksek Para Veren Banka Belli Oldu

DENİZBANK: ÇOK KALEMLİ ÖDÜL SİSTEMİYLE 20.000 TL'YE VARAN PROMOSYON

DenizBank, 12.000 TL’ye kadar temel promosyonun yanı sıra, mobil uygulama kullanımı, KMH başvurusu, kredi kartı edinimi ve fatura talimatı gibi işlemler karşılığında ek ödemeler yapıyor. Bu ek desteklerle birlikte promosyon tutarı toplamda 20.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.