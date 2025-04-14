Emekli Promosyonlarında Bankaların Rekabeti Kızıştı! En Yüksek Para Veren Banka Belli Oldu
Nisan 2025 itibarıyla bankaların emekli promosyon kampanyaları yeniden şekillenmeye başladı. Emekli maaşını farklı bankalara taşıyanlar için sunulan promosyon ödemeleri dikkat çekerken, birçok banka ek avantajlarla da öne çıkmaya çalışıyor. Hem kamu hem özel bankalar, promosyon tutarlarını artırarak emeklileri kendi bünyelerine çekme hedefinde.
Kaynak: Haber Merkezi
Promosyon tutarları, emekli maaşının miktarına göre değişiklik gösteriyor. Bankaların sunduğu fırsatlar yalnızca nakit ödemelerle sınırlı değil; fatura ödeme talimatları, kredi kartı kullanımı gibi ek koşullarla promosyon tutarları yükseltilebiliyor. Nisan ayı itibarıyla en yüksek promosyonu sunan bankaların listesi şöyle:
AKBANK: 17.500 TL’YE VARAN ÖDEME
Akbank, maaşını 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında taşıyan ve 3 yıl kalma taahhüdü veren SGK emeklilerine 15.000 TL’ye kadar promosyon veriyor. Buna ek olarak otomatik fatura ödeme talimatı verenler, 2.500 TL chip-para kazanarak toplamda 17.500 TL ödül alabiliyor. Başvurular şubeye gitmeden mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor.
İŞ BANKASI: PROMOSYON + 2.000 TL EK AVANTAJ
İş Bankası’na maaşını taşıyan emekliler, 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyonlardan yararlanabiliyor. Ek taahhütlerde bu rakam 2.000 TL daha artabiliyor. Kampanya 30 Nisan 2025’e kadar geçerli.
GARANTİ BBVA: 15.000 TL’YE VARAN PROMOSYON
Garanti BBVA, 10.000 TL'ye kadar maaş alanlara 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL için 12.500 TL ve 20.000 TL üzerindeki maaşlar için 15.000 TL promosyon sunuyor. 1-30 Nisan tarihleri arasında geçerli kampanya, 3 yıllık taahhüt şartıyla uygulanıyor.
VAKIFBANK: 27.000 TL’YE VARAN TOPLAM ÖDEME
SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılırken, VakıfBank Troy Emekli Kartı ile yapılan alışverişlere toplamda 15.000 TL’ye kadar ek ödeme veriliyor. Toplamda sunulan destek 27.000 TL’ye kadar çıkıyor.
DENİZBANK: ÇOK KALEMLİ ÖDÜL SİSTEMİYLE 20.000 TL'YE VARAN PROMOSYON
DenizBank, 12.000 TL’ye kadar temel promosyonun yanı sıra, mobil uygulama kullanımı, KMH başvurusu, kredi kartı edinimi ve fatura talimatı gibi işlemler karşılığında ek ödemeler yapıyor. Bu ek desteklerle birlikte promosyon tutarı toplamda 20.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
ING BANK: ŞARTSIZ 15.000 TL PROMOSYON
ING, herhangi bir ürün şartı aramadan yalnızca maaş taşıma ve 3 yıl kalma taahhüdü veren emeklilere 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor. Kampanya 1-30 Nisan tarihleri arasında geçerli.
TEB: 21.000 TL’YE VARAN DESTEK
TEB, emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL ana promosyonun yanı sıra, 9.000 TL ek ödeme ile toplamda 21.000 TL’ye kadar ödeme sunuyor.
ZİRAAT BANKASI: 12.000 TL’YE VARAN PROMOSYON
SGK emeklilerine yönelik promosyon ödemesi 12.000 TL’ye kadar çıkıyor. Taahhüt süresi ise 3 yıl olarak belirlenmiş durumda.
QNB FİNANSBANK: 16.200 TL’LİK KAMPANYA
QNB Finansbank, 15.000 TL nakit promosyonun yanında emekli kredi kartı kullanıcılarına 1.200 TL yıllık indirim imkanı sağlayarak toplamda 16.200 TL'lik destek sunuyor.
ŞEKERBANK: 12.000 TL’YE KADAR PROMOSYON
Şekerbank, maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri gerçekleştiriyor. Promosyon ödemesi, 3 yıl süreli taahhüt şartıyla yapılmakta.
EMEKLİLER BANKALARI KARŞILAŞTIRIYOR
Nisan 2025 itibarıyla bankalar, promosyon kampanyalarını güncelleyerek emeklilerin ilgisini çekmeye çalışıyor. Emekliler, en cazip ödeme ve ek avantajları sunan bankayı tercih ederek maaşlarını taşıma kararı veriyor. Bankaların sunduğu promosyon rakamları ve ek fırsatlar, karar sürecinde belirleyici rol oynuyor.