ALES/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu
Akademik kariyer hedefiyle sınava giren adayların merakla beklediği ALES/1 sonuçları için geri sayım sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Nisan 2025 Pazar günü uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonrası gözler sonuç tarihine çevrildi.
ÖSYM, sınavın ardından Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın yüzde 10’luk bölümünü erişime açtı. Böylece adaylar, kendi yanıtlarını kontrol etme imkânı buldu. Ancak asıl sonuçlar, ÖSYM'nin belirlediği takvime göre duyurulacak.
SONUÇLAR 5 YIL GEÇERLİ OLACAK
Sınav takvimine göre, 2025-ALES/1 sonuçları 2 Mayıs 2025 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
Açıklanacak olan sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Bu süre zarfında adaylar, elde ettikleri puanla yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi