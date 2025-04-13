ALES/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu

ÖSYM, sınavın ardından Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın yüzde 10’luk bölümünü erişime açtı. Böylece adaylar, kendi yanıtlarını kontrol etme imkânı buldu. Ancak asıl sonuçlar, ÖSYM'nin belirlediği takvime göre duyurulacak.

SONUÇLAR 5 YIL GEÇERLİ OLACAK

Sınav takvimine göre, 2025-ALES/1 sonuçları 2 Mayıs 2025 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

Açıklanacak olan sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Bu süre zarfında adaylar, elde ettikleri puanla yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi