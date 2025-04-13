TOKİ Düğmeye Bastı! Aylık 12 Bin Lira Veren Tapuyu Eline Alacak
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli vatandaşlar için Konya’nın Seydişehir ilçesinde yeni bir konut kampanyası başlattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Gökçehöyük Mahallesi’nde yer alan 20 adet 2+1 sosyal konut, uygun ödeme koşullarıyla satışa sunuldu. Başvurular 10-16 Nisan 2025 tarihleri arasında alınacak.
PEŞİNAT %25, 120 AY VADE İMKANI
TOKİ'nin yeni konut projesi kapsamında satışa çıkan daireler, brüt 86,2 m², net 68,76 m² büyüklüğünde. Ev sahibi olmak isteyenler için yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade seçeneği sunuluyor. Konut fiyatları 2.382.513 TL'den başlarken, peşinat tutarı 595.628 TL olarak belirlendi. Aylık taksitler ise 12.670 TL ile 15.187 TL arasında değişiyor.
Ödemelere ilişkin taksitler yılda iki kez memur maaş zammı oranında güncellenecek. Katma Değer Vergisi (KDV) ise satış bedeline dahil olmayıp konut tesliminde ödenecek.
BAŞVURU DETAYLARI BELLİ OLDU
Konut sahibi olmak isteyenler başvurularını, Halk Bankası'nın Konya ilindeki şubeleri aracılığıyla yapabilecek. Başvuru hakkından yalnızca Seydişehir ilçesi nüfusuna kayıtlı olanlar veya son bir yıldır ilçe sınırlarında ikamet edenler yararlanabilecek.
Başvuru için gerekli belgeler arasında nüfus kayıt örneği veya adrese dayalı ikamet belgesi yer alıyor.
SATIŞLAR KURA YÖNTEMİYLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Konutların hak sahipleri, noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Proje, sosyal konut ihtiyacını karşılamayı hedeflerken, dar gelirli ailelere uygun koşullarla ev sahibi olma fırsatı sunacak.
Detaylı bilgiye TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ya da Halkbank Konya şubelerinden ulaşılabiliyor.