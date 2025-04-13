TOKİ Düğmeye Bastı! Aylık 12 Bin Lira Veren Tapuyu Eline Alacak

Gökçehöyük Mahallesi’nde yer alan 20 adet 2+1 sosyal konut, uygun ödeme koşullarıyla satışa sunuldu. Başvurular 10-16 Nisan 2025 tarihleri arasında alınacak.

PEŞİNAT %25, 120 AY VADE İMKANI

TOKİ'nin yeni konut projesi kapsamında satışa çıkan daireler, brüt 86,2 m², net 68,76 m² büyüklüğünde. Ev sahibi olmak isteyenler için yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade seçeneği sunuluyor. Konut fiyatları 2.382.513 TL'den başlarken, peşinat tutarı 595.628 TL olarak belirlendi. Aylık taksitler ise 12.670 TL ile 15.187 TL arasında değişiyor.

Ödemelere ilişkin taksitler yılda iki kez memur maaş zammı oranında güncellenecek. Katma Değer Vergisi (KDV) ise satış bedeline dahil olmayıp konut tesliminde ödenecek.