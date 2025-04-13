Alarko Holding Yatırımcısına Temettü Dağıtacak! Tarih Verildi
Alarko Holding A.Ş. (ALARK), 2025 yılına ilişkin kâr payı dağıtım takvimini duyurdu. Şirket, yatırımcılarına brüt yüzde 260, net yüzde 225,06537 oranında temettü ödemesi gerçekleştirecek. Hak kullanım tarihi olarak 17 Nisan 2025 Perşembe günü belirlendi.
Yatırımcılara hisse başına brüt 2,60 TL, net 2,2506537 TL temettü ödemesi yapılacak. Temettü ödemeleri, işlem tarihinden itibaren iki iş günü sonra yatırımcı hesaplarına yansıyacak. Bu kapsamda, ödemeler 21 Nisan 2025 Pazartesi günü nakit olarak kullanılabilir hale gelecek.
Temettü hakkından faydalanmak isteyen yatırımcıların, 16 Nisan 2025 Çarşamba günü seans kapanışı itibarıyla ALARK hisselerine sahip olmaları gerekiyor. Şirketin temettü verimi ise 16 Nisan kapanış fiyatı üzerinden hesaplanacak.
Kaynak: Haber Merkezi