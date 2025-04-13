Alarko Holding Yatırımcısına Temettü Dağıtacak! Tarih Verildi

Alarko Holding A.Ş. (ALARK), 2025 yılına ilişkin kâr payı dağıtım takvimini duyurdu. Şirket, yatırımcılarına brüt yüzde 260, net yüzde 225,06537 oranında temettü ödemesi gerçekleştirecek. Hak kullanım tarihi olarak 17 Nisan 2025 Perşembe günü belirlendi.

Alarko Holding Yatırımcısına Temettü Dağıtacak! Tarih Verildi

Yatırımcılara hisse başına brüt 2,60 TL, net 2,2506537 TL temettü ödemesi yapılacak. Temettü ödemeleri, işlem tarihinden itibaren iki iş günü sonra yatırımcı hesaplarına yansıyacak. Bu kapsamda, ödemeler 21 Nisan 2025 Pazartesi günü nakit olarak kullanılabilir hale gelecek.

Alarko Holding Yatırımcısına Temettü Dağıtacak! Tarih Verildi - Resim : 1

Temettü hakkından faydalanmak isteyen yatırımcıların, 16 Nisan 2025 Çarşamba günü seans kapanışı itibarıyla ALARK hisselerine sahip olmaları gerekiyor. Şirketin temettü verimi ise 16 Nisan kapanış fiyatı üzerinden hesaplanacak.

Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya ÇıktıBiberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya ÇıktıGözden Kaçmasın

En Sağlıksız Kahveler Listelendi: Meğer Kahve Yerine Zehir İçiyormuşuz! Zararda Sınır TanımıyorlarEn Sağlıksız Kahveler Listelendi: Meğer Kahve Yerine Zehir İçiyormuşuz! Zararda Sınır TanımıyorlarYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Borsa Hisse
Soma'dan NASA'ya Büyük Başarı Soma'dan NASA'ya Büyük Başarı
Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı
Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün
11 Nisan O Burcun Günü Olacak! Şans Peşini Bırakmayacak 11 Nisan O Burcun Günü Olacak! Şans Peşini Bırakmayacak
ÇOK OKUNANLAR
Bunu Bilmeyen Tapu Sahibi Yandı! Bilmeyene Büyük Masraf Çıkacak Bunu Bilmeyen Tapu Sahibi Yandı! Bilmeyene Büyük Masraf Çıkacak
Gram Altın ve Ons Altını Olanlar Dikkat! 5 Yıl Sonra Bir İlk, Büyür Rekor Oldu Gram Altın ve Ons Altını Olanlar Dikkat! 5 Yıl Sonra Bir İlk, Büyür Rekor Oldu
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri Yıkan Kara Haber: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı! SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri Yıkan Kara Haber: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı!
Doğan Holding'den Dev Adım! Rekor Olacak Doğan Holding'den Dev Adım! Rekor Olacak
En Nadide Hasat Yapıldı! Yılda Sadece Mart Ayında Çıkıyor Dağlarda Kendiliğinden Yetişiyor: Kilosu 250 Lirayı Geçti En Nadide Hasat Yapıldı! Yılda Sadece Mart Ayında Çıkıyor Dağlarda Kendiliğinden Yetişiyor