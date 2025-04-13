En Sağlıksız Kahveler Listelendi: Meğer Kahve Yerine Zehir İçiyormuşuz! Zararda Sınır Tanımıyorlar

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kahve günlük yaşamın vazgeçilmezlerinden biri haline gelirken, beslenme uzmanları bazı kahve bazlı içeceklerin sanıldığından çok daha zararlı olabileceği konusunda uyarıyor.

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En Sağlıksız Kahveler Listelendi: Meğer Kahve Yerine Zehir İçiyormuşuz! Zararda Sınır Tanımıyorlar

Beslenme uzmanı Kelly Gray, özellikle şeker, yağ ve kalori oranı yüksek ürünlerin sağlığa ciddi zararlar verebileceğini vurguladı.

Gray’e göre, zararsız gibi görünen matcha latte, aromalı latte ve chai latte gibi içecekler, içerdikleri yüksek şeker ve katkı maddeleri nedeniyle adeta birer “kalori bombasına” dönüşüyor. Listenin en tehlikeli içecekleri arasında ise Pumpkin Spice Latte ve Mocha ilk sırada yer alıyor.

Fransız Gıda Güvenliği Ajansı ANSES’in önerilerine göre günlük kalori alımında doymuş yağ oranı %12'yi, şeker tüketimi ise %40-55’i geçmemeli. Ancak popüler kafeinli içeceklerin büyük bölümü bu oranların üzerinde değerlere sahip.

En Sağlıksız Kahveler Listelendi: Meğer Kahve Yerine Zehir İçiyormuşuz! Zararda Sınır Tanımıyorlar - Resim : 1

SADE KAHVE EN SAĞLIKLISI

Uzmanlar, kahve tüketiminin tamamen bırakılması yerine bilinçli tercihlerin yapılması gerektiğini belirtiyor. Americano, sade filtre kahve ve espresso gibi katkısız seçeneklerin, şeker ve yağ içermemesi sayesinde daha sağlıklı alternatifler sunduğu vurgulanıyor.

Doğru şekilde tüketildiğinde kahve, tip 2 diyabet riskini azaltma, zihinsel performansı artırma, karaciğer sağlığını koruma ve hatta yaşam süresini uzatma gibi önemli faydalar sağlayabiliyor.

Johns Hopkins Tıp Fakültesi’nin araştırmaları ise kahvenin kalp yetmezliği, kolon kanseri, Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruyucu etkileri olabileceğine işaret ediyor.

En Sağlıksız Kahveler Listelendi: Meğer Kahve Yerine Zehir İçiyormuşuz! Zararda Sınır Tanımıyorlar - Resim : 2

GÜNDE 2-5 FİNCAN ARASI YETERLİ

Kelly Gray, sağlığa faydalı bir kahve tüketimi için günde 2 ila 5 fincan arasında sınırlandırma yapılmasını öneriyor. Aşırı tüketimden kaçınılması, katkı maddelerinden uzak durulması ve kaliteli kahve tercih edilmesi, uzmanlara göre sağlıklı bir yaşam tarzının anahtarı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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