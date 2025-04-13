Tozlanmış ve Saça Boğulmuş Tarak Temizliği İçin Yalnızca 15 Dakika Ayırın: Ay Gibi Parlayacak

Günlük bakımda sıkça kullanılan taraklar, düzenli olarak temizlenmediğinde kepek, saç derisi yağı, toz ve bakteriler gibi pek çok mikrobu barındırabiliyor. Bu da hem hijyen açısından risk oluşturuyor hem de saç sağlığını olumsuz etkiliyor.

15 DAKİKASI YETİYOR

Uzmanlara göre tarak temizliği oldukça basit bir yöntemle kısa sürede yapılabiliyor. Ilık suya birkaç damla şampuan, bulaşık deterjanı veya karbonat eklenerek hazırlanan karışımda taraklar 15-30 dakika bekletiliyor. Ardından eski bir diş fırçası yardımıyla diş araları temizlenip iyice durulanan taraklar, kurutularak hijyenik hale getiriliyor.

Bu pratik yöntemle taraklar 10 dakikada ilk günkü gibi tertemiz oluyor. Saç sağlığını korumak için düzenli temizlik öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi