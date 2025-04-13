Bu Kan Grubuna Sahip Olup Evlenecekler Dikkat! Büyük Risk Taşıyor

Evlenmeyi planlayan çiftler arasında zaman zaman gündeme gelen “kan grubu uyumu” konusu, aslında doğrudan evliliği değil, hamilelik sürecini etkileyen tıbbi bir durumla ilişkilidir. Uzmanlara göre, evlilikte kan grubu uyumsuzluğu yalnızca Rh faktörü farkı söz konusuysa tıbbi açıdan önem taşır.

RH UYUŞMAZLIĞI NEDİR?

Rh faktörü, kan hücrelerinin yüzeyinde bulunan bir proteindir. Rh pozitif (+) ya da Rh negatif (–) olarak sınıflandırılır. Eğer anne adayı Rh negatif, baba adayı Rh pozitifse ve bebek babadan gelen genlerle Rh pozitif olursa, bu durum "Rh uyuşmazlığı" olarak adlandırılır.

İlk gebelikte genellikle risk oluşmaz çünkü bebeğin kanı anneninkine karışmaz. Ancak doğum sırasında ya da düşük, dış gebelik veya kan nakli gibi durumlarda annenin bağışıklık sistemi Rh pozitif kana karşı antikor geliştirir. Bu antikorlar bir sonraki gebelikte bebeğin kan hücrelerine saldırarak “yenidoğanın hemolitik hastalığı”na yol açabilir.