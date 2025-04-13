Bu Kan Grubuna Sahip Olup Evlenecekler Dikkat! Büyük Risk Taşıyor
Evlenmeyi düşünen çiftler arasında kan grubu uyuşmazlığı büyük riskler taşıyor. Her kan grubu birbiriyle uyumlu olmayabiliyor ve doğacak çocuğun da sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. İşte evlilikte riskli kan grupları…
Kaynak: Haber Merkezi
Evlenmeyi planlayan çiftler arasında zaman zaman gündeme gelen “kan grubu uyumu” konusu, aslında doğrudan evliliği değil, hamilelik sürecini etkileyen tıbbi bir durumla ilişkilidir. Uzmanlara göre, evlilikte kan grubu uyumsuzluğu yalnızca Rh faktörü farkı söz konusuysa tıbbi açıdan önem taşır.
RH UYUŞMAZLIĞI NEDİR?
Rh faktörü, kan hücrelerinin yüzeyinde bulunan bir proteindir. Rh pozitif (+) ya da Rh negatif (–) olarak sınıflandırılır. Eğer anne adayı Rh negatif, baba adayı Rh pozitifse ve bebek babadan gelen genlerle Rh pozitif olursa, bu durum "Rh uyuşmazlığı" olarak adlandırılır.
İlk gebelikte genellikle risk oluşmaz çünkü bebeğin kanı anneninkine karışmaz. Ancak doğum sırasında ya da düşük, dış gebelik veya kan nakli gibi durumlarda annenin bağışıklık sistemi Rh pozitif kana karşı antikor geliştirir. Bu antikorlar bir sonraki gebelikte bebeğin kan hücrelerine saldırarak “yenidoğanın hemolitik hastalığı”na yol açabilir.
KAN UYUŞMAZLIĞI TEDAVİSİ VAR MI?
Bu riskli durum, gebeliğin 28. haftasında ve doğumdan sonra yapılan anti-D immünoglobulin iğnesiyle önlenebilir. Bu iğne sayesinde annenin bağışıklık sistemi Rh pozitif kana karşı antikor üretmez, böylece bebeğin kan hücreleri korunur.
ABO UYUŞMAZLIĞI NE KADAR ÖNEMLİ?
Kan grubu uyuşmazlığı denildiğinde yalnızca Rh faktörü değil, ABO grubu farkı da gündeme gelir. Ancak uzmanlara göre, annenin 0 grubu olması ve bebeğin A, B veya AB grubuna sahip olması durumunda oluşabilecek ABO uyuşmazlığı genellikle gebelik sırasında risk teşkil etmez. Bu tür uyuşmazlıklarda üretilen antikorlar plasentayı geçemez. Nadir durumlarda doğum sonrası tedaviyle kontrol altına alınabilir.
KİMLER RİSK ALTINDA?
Kan uyuşmazlığı, yalnızca kadının Rh negatif ve erkeğin Rh pozitif olduğu durumlarda gündeme gelir. Bu eşleşme dışında kalan çiftlerde herhangi bir sağlık riski söz konusu değildir.
KAN GRUBU TABLOSU EVLİLİĞİ ETKİLER Mİ?
Kan grubu eşleştirme yalnızca hamilelik sürecini ilgilendirir; evlilik uyumu açısından herhangi bir etkisi bulunmaz. Örneğin; 0 grubu kişiler herkese kan verebilirken sadece 0 grubundan kan alabilir. Ancak bu, evlilik kararı açısından belirleyici değildir.
EVLİLİKTE KAN UYUŞMAZLIĞINA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER NELER?
Uzmanlar, evlilik planlayan çiftlerin kan gruplarını öğrenmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Ancak herhangi bir uyumsuzluk saptansa bile modern tıbbın sunduğu çözümler sayesinde gebelik güvenle sürdürülebiliyor. Bu nedenle Rh uyumsuzluğu, doğru takip ve tedaviyle sağlıklı bir gebelik için engel oluşturmuyor.