Yeşil Altında Hasat Başladı! Baharın Habercisi Yüz Güldürdü: Kilosu 450 Liradan Satılıyor
Mersin’in Silifke ilçesinde baharın habercisi olan hasat başladı. Kilosu 450 liradan tezgahlarda yerini adı.
Kaynak: DHA
Mersin’in Silifke ilçesinde baharın simgesi olarak bilinen erik hasadı başladı. Ancak bu yıl kış aylarının sert geçmesi nedeniyle ürün veriminde ciddi düşüş yaşandı. İlçede yaklaşık 6 bin 500 dekarlık alanda yetiştirilen erikler, kalitesine göre kilosu 150 ila 450 lira arasında alıcı buluyor.
Silifke’de 35 yıldır erik üreticiliği yapan Zeynep Akay, bu sezonun çiftçiler için zorlu geçtiğini belirtti. Akay, “10 dönümlük arazimizde her yıl yaklaşık 12 ton erik hasat ediyorduk. Ancak bu yıl, kışın soğuk ve sert geçmesi nedeniyle sadece 2 ton ürün alabildik. İşçi maliyetlerini de göz önünde bulundurunca bu sezon bizler için oldukça zor geçti” ifadelerini kullandı.
İÇ PİYASADA FİYATLAR YÜKSEK
Erik tüccarı Burhan Özgen ise ihracatta yaşanan sorunlara dikkat çekti. Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına gönderilen ürünlerde taleplerin yüksek olduğunu ancak kalite ve fiyat beklentilerinin karşılanamadığını söyledi. Özgen, “4-5 yıldır erik ticareti yapıyorum. Ancak bu yıl rekolte geçen senenin üçte biri kadar” dedi.
Hasadı yapılan erikler, iç piyasanın yanı sıra Hollanda, Almanya, İngiltere, Dubai ve Arap ülkelerine de ihraç ediliyor.