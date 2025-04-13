Yeşil Altında Hasat Başladı! Baharın Habercisi Yüz Güldürdü: Kilosu 450 Liradan Satılıyor

İÇ PİYASADA FİYATLAR YÜKSEK

Erik tüccarı Burhan Özgen ise ihracatta yaşanan sorunlara dikkat çekti. Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına gönderilen ürünlerde taleplerin yüksek olduğunu ancak kalite ve fiyat beklentilerinin karşılanamadığını söyledi. Özgen, “4-5 yıldır erik ticareti yapıyorum. Ancak bu yıl rekolte geçen senenin üçte biri kadar” dedi.

Hasadı yapılan erikler, iç piyasanın yanı sıra Hollanda, Almanya, İngiltere, Dubai ve Arap ülkelerine de ihraç ediliyor.