Tarımda Zirai Don Tehlikesi! Çiftçiler Alarmda, Gece Gündüz Nöbet Tutuyorlar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan zirai don olaylarına ilişkin bilgi verdi. Mart ve Nisan aylarında, özellikle son 3 günlük dönemde hava sıcaklıklarında ani düşüşler sonucu don, kar, dolu olaylarıyla karşı karşıya kaldıklarına işaret eden Yumaklı, "Yer yer sıcaklığın eksi 15 dereceye düştüğü son 3 günde, bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklık değerleri kaydedildi" değerlendirmesinde bulundu. ​

Yumaklı, olumsuz hava koşulları sonucu 2014'te yaşanan büyük zirai don olayından sonra tarihin en büyük zirai don olaylarından birinin yaşandığını kaydetti.​

ÇİFTÇİ NÖBETE BAŞLADI

Çiftçi ise ürününü koruyabilmek için nöbete başladı.​ Ordu'da Nisan ayında etkili olan kar yağışı fındık üreticisini tedirgin etti. Zirai dona karşı seferber olan üreticiler, bahçelerinde gece boyunca lastik ve saman yakarak nöbet tuttu.​

Meteorolojinin uyarısının ardından Perşembe ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde yaklaşık 500 rakımdaki fındık bahçelerinde lastik, saman ve fındık zurufu yakan üreticiler, dumanlama sistemi ile ürünlerini zirai dona karşı korumak için sabaha kadar nöbet tuttu.​

Fındık üreticilerinden Levent Kontaş (44), zirai don riskinden dolayı tedirgin olduğunu belirterek, “Bahçede şu anda nöbet tutuyoruz. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar lastik ve saman yakarak ürünümüzü kurtarmak için sabahlamaya çalışacağız” diye konuştu.​

Niyazi Namdar (21) “Nisan ayında yağan kar sebebiyle zirai don olur diye korkuyoruz. Burada lastik yakarak nöbet tutuyoruz. Fındığımızı kurtarmak için sabaha kadar beklemeye çalışacağız” diye konuştu.​

ÜRETİCİLER DONA KARŞI ALARMDA

Düzce'de de fındık ve tropikal meyve yetiştiricileri, zirai dona karşı sisleme yöntemini kullanıyor.​

Düzce Valisi Selçuk Aslan ise tedbir olarak tarım sigortalarının önemine işaret ederek "TARSİM diye adlandırdığımız tarım sigortaları devletimiz tarafından desteklenmekte, poliçe bedelinNisan ayında yağan kar sebebiyle zirai don olur diye korkuyoruz. Burada lastik yakarak nöbet tutuyoruz. Fındığımızı kurtarmak için sabaha kadar beklemeye çalışacağız" dedi.​

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen zirai don elma ağaçlarını vurdu. Çiftçileri ziyaret eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Üzülerek ifade ediyorum elmada bu yılki zirai dondan kaynaklı zararımız 100 milyon dolar" ifadelerini kullandı.​

Çiftçiler, büyük zarar sebebiyle destek beklediklerini söyledi.​

TUNCELİ'Yİ DE DON VURDU

Diğer taraftan Türkiye'nin en önemli dut merkezini zirai don vurdu.​ Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde coğrafi işaretli Ulukale dutu, kar yağışı ve don sebebiyle büyük zarar gördü.​

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde coğrafi işaretli Ulukale dutu, kar yağışı ve don sebebiyle büyük zarar gördü.

Kaynak: AA-DHA-İHA