MSB Duyurdu, Ankara'da Kritik 'Karadeniz Zirvesi'

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 15-16 Nisan tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda' Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında olası bir ateşkesin ardından Karadeniz'in güvenliği' konulu toplantı yapılacağını duyurdu.

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MSB Duyurdu, Ankara'da Kritik 'Karadeniz Zirvesi'

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 15-16 Nisan tarihlerinde Ankara'da kritik bir güvenlik toplantısı yapılacağını duyurdu.

ANKARA'DA 'KARADENİZ ZİRVESİ'

Kaynaklar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda gerçekleşecek olan toplantının içeriğini 'Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında olası bir ateşkesin ardından Karadeniz'in güvenliği' olarak belirtti.

YABANCI ÜLKELERDEN ASKERİ TEMSİLCİLER DE KATILACAK

Yabancı ülkelerden askeri temsilcilerinin de katılım göstereceği toplantıda, Karadeniz'de barış ortamının muhafazası amacıyla atılacak askeri adımların deniz boyutunun ele alınacağı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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