Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı

Mutfakların olmazsa olmazlarından biber, kimi zaman tatlı bir lezzet sunarken, kimi zaman da beklenmedik acılığıyla yemeğin tadını kaçırabiliyor. Pazardan veya marketten alınan biberlerin lezzet profilini önceden kestirmek ise çoğu zaman şansa kalıyor. Ancak artık, profesyonel mutfaklarda uzun süredir bilinen bir yöntem sayesinde, biberin acı mı tatlı mı olduğunu tatmadan anlamak mümkün.

Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı

Evde yemek hazırlarken istenilen tada ulaşmak isteyenler için biberin acılığı büyük önem taşıyor. Tatlı biber isteyenlerin tabağında acı, acı biber arayanların yemeğinde tatlı biber çıkması sıkça yaşanan bir sorun. Bu durumu önlemek için şeflerin kullandığı bazı ipuçları ortaya çıktı.

Biberin acı olup olmadığını anlamanın en bilinen yöntemlerinden biri kokusudur. Acı biber, kendine has keskin ve yoğun bir koku yayar. Biber ortadan ikiye kırıldığında bu koku daha belirgin hale gelir. Eğer kokladığınızda genzinizi yakıyor ve gözlerinizi yaşartıyorsa, bu biberin yüksek ihtimalle acı olduğu anlamına gelir.

Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı - Resim : 1

TATLI BİBER İÇİN TAÇ YAPRAKLARI SAYIN

Biberin acı mı tatlı mı olduğunu anlamada etkili bir diğer yöntem ise sap kısmında bulunan taç yapraklara bakmaktır. Biberin sapında yer alan yıldız şeklindeki taç yaprakların sayısı burada belirleyici olur. Genel olarak, taç yaprak sayısı 5 ve altında olan biberler tatlı olurken, 5’in üzerinde olanlar çoğunlukla acı biber kategorisinde değerlendirilir.

MARKET VE PAZAR ALIŞVERİŞLERİNDE ZAMAN KAZANDIRACAK YÖNTEM

Bu ipuçları sayesinde, alışveriş sırasında satıcının sözüne bağlı kalmadan, biberin acılığı hakkında fikir edinmek artık çok daha kolay hale geliyor. Hem yemeklerin lezzetini garanti altına almak hem de mutfakta istenmeyen sürprizlerle karşılaşmamak için bu pratik yöntemlerin mutfak rutinine dahil edilmesi öneriliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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