Uzmanı Net Tarih Verdi! Altın Fiyatlarında Zelzele, Rekor Olacak

ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?

Altın yatırımı konusunda uzun vadeli plan yapanlar için fırsatın halen devam ettiğini vurgulayan Amcalar, kısa vadeli yatırım yapmayı düşünenlerin ise dikkatli zamanlama yapmaları gerektiğini söyleyerek, "Altın uzun vadede yatırımcısını yarı yolda bırakmaz. Yükselişin durduğunu düşünüyorsanız, yanılıyor olabilirsiniz. Bu tren daha kalkmadı" dedi.

GRAM VE ONS ALTINDA YENİ HEDEFLER

Piyasadaki son verilere göre gram altın 4.020 TL seviyesini, ons altın ise 3.200 doları aştı. Bu durum, yıl içinde belirlenen 3.300 dolarlık hedefe ulaşılmasının an meselesi olduğunu gösteriyor. Amcalar, mevcut yükselişin devam etmesi halinde bu seviyenin de üzerinde yeni zirvelerin mümkün olduğunu ifade etti.

YÜKSELİŞİN HENÜZ BAŞINDA OLABİLİRİZ

“Altında asıl hareketlilik yeni başlıyor olabilir” diyen Amcalar, kenarda bekleyen yatırımcılara seslenerek fırsatın hala kaçmadığını dile getirdi. Nasri Amcalar, “Eğer uzun vadeli düşünüyorsanız, mevcut seviyeler bile geç kalınmış sayılmaz. Her yeni rekor, bir sonrakinin habercisi olabilir” şeklinde konuştu.