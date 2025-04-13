Uzmanı Net Tarih Verdi! Altın Fiyatlarında Zelzele, Rekor Olacak
Altın fiyatlarında yaşanan hızlı artış, piyasaları ve yatırımcıları yeniden hareketlendirdi. Piyasa beklentilerinden daha önce rekor seviyelere ulaşan ons ve gram altın, yükseliş trendini sürdürüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar, altın fiyatlarının bu ivmeyle devam etmesi halinde 3.300 dolar seviyesinin aşılabileceğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Nasri Amcalar, fiyatlardaki bu yükselişin arkasında çok sayıda küresel etkenin bulunduğunu ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin gümrük tarifeleri, Çin’in buna verdiği tepkiler, Orta Doğu’da bozulan ateşkes ortamı ve Rusya-Ukrayna savaşındaki belirsizlikler altına olan talebi artırıyor. Bu gelişmeler, altını küresel yatırımcılar için yeniden güvenli liman haline getirmiş durumda.
ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?
Altın yatırımı konusunda uzun vadeli plan yapanlar için fırsatın halen devam ettiğini vurgulayan Amcalar, kısa vadeli yatırım yapmayı düşünenlerin ise dikkatli zamanlama yapmaları gerektiğini söyleyerek, "Altın uzun vadede yatırımcısını yarı yolda bırakmaz. Yükselişin durduğunu düşünüyorsanız, yanılıyor olabilirsiniz. Bu tren daha kalkmadı" dedi.
GRAM VE ONS ALTINDA YENİ HEDEFLER
Piyasadaki son verilere göre gram altın 4.020 TL seviyesini, ons altın ise 3.200 doları aştı. Bu durum, yıl içinde belirlenen 3.300 dolarlık hedefe ulaşılmasının an meselesi olduğunu gösteriyor. Amcalar, mevcut yükselişin devam etmesi halinde bu seviyenin de üzerinde yeni zirvelerin mümkün olduğunu ifade etti.
YÜKSELİŞİN HENÜZ BAŞINDA OLABİLİRİZ
“Altında asıl hareketlilik yeni başlıyor olabilir” diyen Amcalar, kenarda bekleyen yatırımcılara seslenerek fırsatın hala kaçmadığını dile getirdi. Nasri Amcalar, “Eğer uzun vadeli düşünüyorsanız, mevcut seviyeler bile geç kalınmış sayılmaz. Her yeni rekor, bir sonrakinin habercisi olabilir” şeklinde konuştu.
GRAM VE ONS ALTINDA YENİ HEDEFLER
Piyasadaki son verilere göre gram altın 4.020 TL seviyesini, ons altın ise 3.200 doları aştı. Bu durum, yıl içinde belirlenen 3.300 dolarlık hedefe ulaşılmasının an meselesi olduğunu gösteriyor. Amcalar, mevcut yükselişin devam etmesi halinde bu seviyenin de üzerinde yeni zirvelerin mümkün olduğunu ifade etti.
YÜKSELİŞİN HENÜZ BAŞINDA OLABİLİRİZ
“Altında asıl hareketlilik yeni başlıyor olabilir” diyen Amcalar, kenarda bekleyen yatırımcılara seslenerek fırsatın hala kaçmadığını dile getirdi. Nasri Amcalar, “Eğer uzun vadeli düşünüyorsanız, mevcut seviyeler bile geç kalınmış sayılmaz. Her yeni rekor, bir sonrakinin habercisi olabilir” şeklinde konuştu.