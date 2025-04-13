Ehliyet Yenileme Süresi Bir Kez Daha Uzatıldı! Son Tarih Verildi, Yapmayan Yandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin geçici 10. maddesi kapsamında alınan karara dikkat çekerek, sürenin uzatılmasının mevcut koşullar ve vatandaş talepleri doğrultusunda gerçekleştiğini ifade etti.

MİLYONLARCA KİŞİ HÂLÂ ESKİ TİP EHLİYET KULLANIYOR

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre Türkiye genelinde hâlen 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunuyor. Bu nedenle hem nüfus müdürlüklerinde hem de sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yığılmaları önlemek adına süre uzatımı kararı alındı. Vatandaşlardan, son güne kalmadan işlemlerini tamamlamaları istendi.

YENİLEME YAPMAYANLARI YÜKSEK CEZA BEKLİYOR

2016 yılında başlatılan çipli ehliyet uygulaması kapsamında tüm eski tip sürücü belgeleri, zorunlu olarak yeni sisteme geçmek zorunda olacak. 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yenileme işlemini gerçekleştirmeyen ve eski tip belge ile trafiğe çıkan sürücülere 12 bin 978 TL idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

ÜCRET TARİFESİ AÇIKLANDI

2025 yılı itibarıyla sürücü belgesi yenileme ücretleri de güncellendi. Buna göre:

Eski tip sürücü belgesini çipli sistemle değiştirecek vatandaşlar 15 TL ödeme yapacak.

Halihazırda çipli belgeye sahip olan ancak süresi dolan sürücüler için yenileme bedeli 769 TL olarak belirlendi.

GEREKLİ BELGELER NELER?

Ehliyet yenileme işlemi için başvuru sırasında istenen belgeler ise şöyle sıralandı:

Mevcut (eski) sürücü belgesi

Geçerli sürücü sağlık raporu

Biyometrik fotoğraf

Başvuru ücretinin ödendiğine dair dekont

Ayrıca başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’nde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması zorunlu olacak.

Ödeme işlemleri ise vergi dairesi müdürlüklerine ya da anlaşmalı bankaların internet şubeleri aracılığıyla yapılabilecek. Vatandaşların 13 TL değerli kağıt bedeli ile 2 TL vakıf payı ödemesi gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi