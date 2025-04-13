ABD Gümrük Vergisinde El Yükseltti, Sırada O Sektör Var

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada gelecek aylarda ilaç sektöründe de gümrük tarifeleri uygulanacağını duyuruldu.

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ABD Gümrük Vergisinde El Yükseltti, Sırada O Sektör Var

ABD Ticaret Bakanlığı, başta Çin olmak üzere dış ülkelere yönelik getirilen ek gümrük tarifelerine dair açıklama yaptı.

Açıklamada, şu an dek kapsam dışında tutulan ilaç sektörünün önümüzdeki dönemde ek tarifelere dahil edileceği duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri, sonu olmayan bir ticaret savaşının fitilini ateşledi. ABD ticaret yaptığı ülkeler için ek vergileri 90 günlük süreyle askıya alırken, Çin ile girdiği savaş tam gaz devam ediyor.

ABD'nin son olarak gümrük vergisi oranını yüzde 145'e çıkarmasının ardından Çin'den yenin bir misilleme geldi. Çin, ABD ürünlerine yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 125'e çıkardı. Çin'in ABD'den gelecek olası bir misillemeye ise yanıt verilmeyeceği belirtildi.

'MİSİLLEMEYE DEVAM EDERSE...'

Bu gelişmelerin ardından Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'den açıklama geldi. Çin ile tırmanan ve piyasaları sarsan ticaret savaşına değinen Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Pekin ile bir ticaret anlaşmasına varılması konusunda iyimser olduğunu dile getirdi. Leavitt açıklamasında Çin’e gözdağı da vererek, "Çin misillemeye devam ederse, bu Çin için iyi olmaz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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