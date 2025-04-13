Hindistan'da Yine Havai Fişek Faciası: 8 Ölü

Hindistan'da bir havai fişek faciası daha yaşandı. Andhra Pradesh eyaletindeki bir havai fişek üretim tesisinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da Yine Havai Fişek Faciası: 8 Ölü

The Times of India gazetesinin haberine göre, Andhra Pradesh eyaletinin Visakhapatnam kentindeki havai fişek üretim tesisinde patlama meydana geldi.

Bölge sakinleri, tesisteki havai fişeklerin patlaması üzerine çıkan yangının binayı dakikalar içinde sardığını belirtti. Yetkililer, ilk belirlemelere göre yangın sırasında tesiste bulunan 15 kişiden 8'inin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise yaralandığını aktardı. Yaralıların durumunun ağır olduğunu aktaran yetkililer, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Hindistan'ın Gucarat eyaletindeki bir havai fişek depolama tesisinde 1 Nisan'da meydana gelen patlamada 21 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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