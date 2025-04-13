Rusya’nın Sumi Saldırısında Can Kaybı 32 Oldu

Rus güçlerinin Ukrayna’nın Sumi kentinde gerçekleştirdiği balistik füze saldırısında ölenlerin sayısı 32’ye çıktı.

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Rusya’nın Sumi Saldırısında Can Kaybı 32 Oldu

Rusya’nın Ukrayna’nın Sumi kentinde gerçekleştirdiği balistik füze saldırısında bilanço ağırlaşıyor.

Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 32’ye yükseldiği belirtildi. Açıklamada, 84 yaralının 10’unun çocuk olduğu aktarıldı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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