Beyaz Saray ve Kremlin'den Putin-Witkoff Görüşmesine İlişkin Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. 4 saat süren görüşmenin ardından Beyaz Saray ve Kremlin'den açıklama geldi.

Son Güncelleme:
Beyaz Saray ve Kremlin'den Putin-Witkoff Görüşmesine İlişkin Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya’nın St. Petersburg kentinde bu yıl 3’üncü kez bir araya geldi.

Kremlin, dün Devlet Başkanlığı Kütüphanesi’nde yapılan görüşmenin 4 saatten fazla sürdüğünü açıkladı. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yerel saatle 22.00 civarında tamamlanan toplantıda, Ukrayna krizinin çözümüne dair farklı yönler ele alındı. Putin’in Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirtti.

Toplantının ardından, Witkoff’u taşıyan uçak yerel saatle 23.00’te St. Petersburg’daki Pulkovo Havalimanı’ndan havalandı.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeyi, "Bu görüşme, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağlanması ve nihai barış anlaşmasına ulaşılmasında yeni bir aşamadır." şeklinde değerlendirdi.

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Rusya-Ukrayna sürecine dair açıklamalarda bulundu. Trump’ın özel temsilcisi Witkoff ile Putin arasındaki görüşmenin ateşkes ve barış yolunda kaydedilen önemli bir adım olduğunu belirtti. Başkan Trump’ın savaşın sonlanmasını çok istediğini vurgulayan Leavitt, "Başkan, bu çatışmanın her iki tarafıyla ilgili sürekli olarak hayal kırıklığına uğradığını da açık bir şekilde ifade etmiştir." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler
Beyaz Saray Kremlin Rusya Vladimir Putin
Son Güncelleme:
Balık Avı Yasağı Ne Zaman Başlıyor! 2025 Yılı Balık Yasağı Avı Başladı mı? Balık Avı Yasağı Ne Zaman Başlıyor! 2025 Yılı Balık Yasağı Avı Başladı mı?
Çamaşır Makinesindeki Küf İçin Etkili Temizlik Yöntemi: Sadece 20 Dakikada Temizleniyor Çamaşır Makinesindeki Küf İçin Etkili Temizlik Yöntemi: Sadece 20 Dakikada Temizleniyor
Güney Kore'de Azledilmişti, Yoon, Devlet Başkanlığı Konutundan Ayrıldı Güney Kore'de Azledilmişti, Yoon, Devlet Başkanlığı Konutundan Ayrıldı
Filistinli Aktivist Mahmud Halil ABD'den Sınır Dışı Edilecek Filistinli Aktivist ABD'den Sınır Dışı Edilecek
ÇOK OKUNANLAR
Doğduğunuz Ay Kilonuzu Etkiliyor: Bu Aylarda Doğanlar Daha Zayıf Oluyor! Bilim İnsanları Şaşkın Doğduğunuz Ay Kilonuzu Etkiliyor: Bu Aylarda Doğanlar Daha Zayıf Oluyor! Bilim İnsanları Şaşkın
Altın mı, Dolar mı, Euro mu, Borsa mı? Parasını Yatıran Zengin Oldu! İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Altın mı, Dolar mı, Euro mu, Borsa mı? İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı
Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor
Turistlerin Görünce Hayal Kırıklığına Uğradığı Yerler Ortaya Çıktı: Listeye Türkiye’den de Bir Yer Girdi Turistlerin Görünce Hayal Kırıklığına Uğradığı Yerler Ortaya Çıktı: Listede Türkiye de Var
Sadece 1 Ay Yetişiyor, Fiyatı Cep Yakıyor: Kilosu 250 TL'ye Satılıyor, Pazarda Gören Poşet Poşet Alıyor Sadece 1 Ay Yetişiyor, Fiyatı Cep Yakıyor: Kilosu 250 TL'ye Satılıyor, Pazarda Gören Alıyor