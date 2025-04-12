Beyaz Saray ve Kremlin'den Putin-Witkoff Görüşmesine İlişkin Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya’nın St. Petersburg kentinde bu yıl 3’üncü kez bir araya geldi.

Kremlin, dün Devlet Başkanlığı Kütüphanesi’nde yapılan görüşmenin 4 saatten fazla sürdüğünü açıkladı. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yerel saatle 22.00 civarında tamamlanan toplantıda, Ukrayna krizinin çözümüne dair farklı yönler ele alındı. Putin’in Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirtti.

Toplantının ardından, Witkoff’u taşıyan uçak yerel saatle 23.00’te St. Petersburg’daki Pulkovo Havalimanı’ndan havalandı.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeyi, "Bu görüşme, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağlanması ve nihai barış anlaşmasına ulaşılmasında yeni bir aşamadır." şeklinde değerlendirdi.

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Rusya-Ukrayna sürecine dair açıklamalarda bulundu. Trump’ın özel temsilcisi Witkoff ile Putin arasındaki görüşmenin ateşkes ve barış yolunda kaydedilen önemli bir adım olduğunu belirtti. Başkan Trump’ın savaşın sonlanmasını çok istediğini vurgulayan Leavitt, "Başkan, bu çatışmanın her iki tarafıyla ilgili sürekli olarak hayal kırıklığına uğradığını da açık bir şekilde ifade etmiştir." dedi.

Kaynak: AA