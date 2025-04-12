Filistinli Aktivist Mahmud Halil ABD'den Sınır Dışı Edilecek

ABD göçmenlik davalarına bakan yargıç Jamee Comans, Filistin’e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Halil’in sınır dışı edilmesinin uygun olduğuna karar verdi. Bu karar, benzer durumdaki uluslararası öğrencileri de etkileyebilir. Halil'in avukatlarına, sınır dışı kararını durdurmak için 23 Nisan'a kadar süre tanındı. Bu sürenin sonunda Halil’in Suriye ya da Cezayir’e gönderilmesi bekleniyor.

Yeşil kart sahibi ve bir Amerikan vatandaşıyla evli olan Mahmud Halil, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, “Geçen sefer söylediklerinizi alıntılamak istiyorum: Bu mahkeme için usulüne uygun yargılama haklarından ve temel adaletten daha önemli hiçbir şey yoktur. Bugün tanık olduğumuz şey açıkça, bu ilkelerin hiçbirinin ne bugün ne de tüm bu süreç boyunca uygulanmadığıdır. Trump yönetiminin beni ailemden bin mil uzakta, bu mahkemeye getirmesinin nedeni tam olarak budur. Sadece bana tanınan bu aciliyetin, aylardır duruşma bekleyen yüzlerce kişiye de verilmesini umuyorum” dedi.

Kaynak: DHA