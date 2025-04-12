Türkiye Karşıtı Slogan Atmışlardı, Yunanistan'daki Skandalda Cezalar Belli Oldu

Yunanistan’ın başkenti Atina’da 25 Mart’ta yapılan resmi askeri geçitte, Türkiye karşıtı küfürlü slogan atan öğrenci statüsündeki Deniz Kuvvetleri mensuplarının cezaları belli oldu.

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, söz konusu askerler hakkındaki soruşturma tamamlandı. Skandal durumdan sorumlu tutulan yetkili kişilerden bazıları 20 gün hapis cezası alırken, olaya karıştığı tespit edilen diğer kişiler için ise daha hafif olmak üzere birçok ceza aldı.

Komşuda yaşanan skandalın ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bu davranışın kabul edilemez olarak yorumlanmıştı.

Bakanlık kaynakları, söz konusu sloganları ‘küstahça’ olarak nitelendirmişti.

Yunanistan’ın muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYZIZA) da sloganları kabul edilemez bularak, araştırılmasını talep etmişti.

Kaynak: AA