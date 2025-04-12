Güney Kore'de Azledilmişti, Yoon, Devlet Başkanlığı Konutundan Ayrıldı

Görevden alınmasının üzerinden bir hafta geçmesinin ardından Yoon Suk Yeol, devlet başkanlığı konutundan ayrılarak özel ikametine taşındı. Yoon, ayrılışıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün resmi ikametgahtan ayrılıyorum. Her şey için gerçekten minnettarım. Şimdi sıradan bir vatandaş olarak hayata döneceğim ve milletimize, halkımıza hizmet etmenin yeni bir yolunu arayacağım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA