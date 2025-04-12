Savaş mı Barış mı? Orta Doğu'da ABD ve İran Arasında 'Nükleer Buluşma'

ABD ve İran arasında yaşanan nükleer gerilimde bugün kritik bir zirve gerçekleşecek. ABD ve İran temsilcileri Umman’ın başkenti Maskat’ta bugün bir araya gelecek.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi konuya dair yaptığı açıklamada "Ulusal çıkarlarımızı korumak için bütün imkanlarımızı kullanmaya kararlıyız” şeklinde konuştu.

TRUMP ÖNCEKİ DÖNEMİNDE ANLAŞMADAN ÇEKİLMİŞTİ

ABD’yi, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan 2018 yılında tek taraflı olarak çeken ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunduğu mektubu İran lideri Ali Hmaaney’e göndermişti.

DOLAYLI MÜZAKERE MESAJI

Müzakere çağrısıyla birlikte tehditler de içeren mektuba ise İran, Umman üzerinden cevap vererek tehdit ve baskı altında oldukları koşullarda ABD ile doğrudan müzakere etmeyeceklerini belirterek, yalnızca dolaylı görüşmeler yapmaya hazır olduklarını belirtmişti.

TRUMP’TAN ‘DOĞRUDAN GÖRÜŞME’ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Nisan’da Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmede yaptığı açıklamada İran ile ABD arasında 12 Nisan Cumartesi günü ‘doğrudan’ görüşme yapılacağını duyurmuştu. Trump açıklamasında anlaşmaya varılamadığı koşullarda ‘İran’ın büyük tehlikeye gireceğini’ dile getirmişti.

İRAN’DAN BİR ‘DOLAYLI’ GÖRÜŞME MESAJI DAHA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise aynı gün yaptığı açıklamada 12 Nisan’da ABD ve İran arasında Umman’da gerçekleşecek görüşmenin ‘dolaylı’ şekilde olacağını dile getirmişti.

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Erakçi başkanlık ederken ABD'yi ise Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Wittkof temsil edecek.

Kaynak: AA