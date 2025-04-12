Atina'da Tren İstasyonu Yakınlarında Patlama

Yunanistan'ın başkenti Atina'da demir yolu şirketi Helenik Tren'in merkez binası önünde patlama meydana geldi. Bir çantanın patladığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Atina'da Tren İstasyonu Yakınlarında Patlama

Atina'da demir yolu şirketi Helenik Tren'in merkez binası önünde şüpheli bir çantanın patladığı bildirildi. Patlama sonucu ölü ya da yaralı olmadığı belirtilirken, güvenlik birimlerine yapılan uyarılar üzerine polis hızla harekete geçti.

Syggrou Caddesi üzerindeki bölgeye sevk edilen ekipler, trafiği durdurarak binayı tahliye etti ve çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı; ilk belirlemelere göre yalnızca maddi hasar oluştu. Helenik Tren, patlamanın şirketin genel merkezine yakın bir noktada meydana geldiğini duyururken, şiddeti kınadıklarını belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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