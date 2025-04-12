Trump'tan Sert Hamle! Bir Ülkeye Tüm Petrol Akışı Durdu

Venezuela'daki tek büyük ABD'li petrol şirketi olan Chevron, Trump yönetiminin getirdiği kısıtlamalar sebebiyle devlet petrol şirketi PDVSA'ya ham petrol sevkiyatını iade etti. Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, şirketten gelen tüm petrol akışının durması nedeniyle ABD'nin yeni ekonomi politikalarına sert tepki gösterdi.

Son Güncelleme:
Trump'tan Sert Hamle! Bir Ülkeye Tüm Petrol Akışı Durdu

Göreve başladığı 20 Ocak 2025'ten itibaren dış ilişkilerde dengeleri değiştiren ABD Başkanı Donald Trump, son olarak onlarca ülkeye ek vergi tarifeleri getirdi. Küresel piyasalara darbe vuran ve birçok şirketi zarara uğratan bu hamle dünyada tartışma yaratırken, 10 Nisan'da Venezuela'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Venezuela'da Ulusal Meclis (AN), ABD'nin gümrük vergisi politikasının sebep olduğu ticaret savaşına yanıt olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından imzalanan ekonomik olağanüstü hal kararnamesini onayladı. Söz konusu kararname ile hükümete, ekonomik büyümeyi teşvik etme, enflasyonla mücadele etme ve yatırımcıları destekleme yetkisi verildi.

Trump'tan Sert Hamle! Bir Ülkeye Tüm Petrol Akışı Durdu - Resim : 1

ABD'NİN KISITLAMALARINA TEPKİ

Yaşananların ardından Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, bugün Telegram hesabından bir açıklama yaptı. Rodriguez, isim vermeden ABD'nin uyguladığı ekonomik kısıtlamalara tepki göstererek "Chevron, Venezuela'ya ödeme yapmasının önüne geçen kısıtlamalar ve imkansızlıklar nedeniyle ham petrol sevkiyatlarını PDVSA'ya iade etti" dedi.

CHEVRON KRİZİ

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Chevron'a Venezuela'daki faaliyetlerini sonlandırması için 3 Nisan'a kadar süre tanımış, bu süre daha sonra 27 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

Chevron, Venezuela'da faaliyet gösteren tek büyük ABD petrol şirketi olarak biliniyor.

Ticaret Savaşlarında Sıcak Gelişme: Trump'tan Çin'e Çağrı: Masaya OturalımTicaret Savaşlarında Sıcak Gelişme: Trump'tan Çin'e Çağrı: Masaya OturalımEkonomi
Ticaret Savaşı Kızışıyor! Trump Çin'i Batırmaya Kararlı: Yüzde 145'e ÇıkardıTicaret Savaşı Kızışıyor! Trump Çin'i Batırmaya Kararlı: Yüzde 145'e ÇıkardıEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Venezuela Petrol
Son Güncelleme:
Balık Avı Yasağı Ne Zaman Başlıyor! 2025 Yılı Balık Yasağı Avı Başladı mı? Balık Avı Yasağı Ne Zaman Başlıyor! 2025 Yılı Balık Yasağı Avı Başladı mı?
Gazze’de Acı Tablo: Ölü Sayısı 50 Bin 912’ye Yükseldi Gazze’de Acı Tablo: Ölü Sayısı 50 Bin 912’ye Yükseldi
Teknoloji Devi O Modellerin Fişini Çekti! Artık Hiçbir Destek Verilmeyecek Teknoloji Devi O Modellerin Fişini Çekti! Artık Hiçbir Destek Verilmeyecek
ABD'de Gözaltına Alınan Rümeysa Öztürk Yaşadıklarını Anlattı: 'Kaçırıldığımı ve Öldürüleceğimi Zannettim' ABD'de Gözaltına Alınan Rümeysa Öztürk Yaşadıklarını Anlattı
ABD Başkanı Trump Türkiye'ye Gelecek mi? Beyaz Saray'dan Açıklama Trump Türkiye'ye Gelecek mi? Beyaz Saray'dan Açıklama
Dün Helikopter, Bugün Uçak... ABD'de Bir Facia Daha: Hepsi Hayatını Kaybetti Dün Helikopter, Bugün Uçak... ABD'de Bir Facia Daha: Hepsi Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Altın mı, Dolar mı, Euro mu, Borsa mı? Parasını Yatıran Zengin Oldu! İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Altın mı, Dolar mı, Euro mu, Borsa mı? İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı
Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor
Doğduğunuz Ay Kilonuzu Etkiliyor: Bu Aylarda Doğanlar Daha Zayıf Oluyor! Bilim İnsanları Şaşkın Doğduğunuz Ay Kilonuzu Etkiliyor: Bu Aylarda Doğanlar Daha Zayıf Oluyor! Bilim İnsanları Şaşkın
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Kar, Sağanak, Fırtına Uyarısı Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Kar, Sağanak, Fırtına Uyarısı
Bakan Kurum'dan 'Saraçoğlu' Paylaşımı Bakan Kurum'dan 'Saraçoğlu' Paylaşımı