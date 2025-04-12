Trump'tan Sert Hamle! Bir Ülkeye Tüm Petrol Akışı Durdu

Göreve başladığı 20 Ocak 2025'ten itibaren dış ilişkilerde dengeleri değiştiren ABD Başkanı Donald Trump, son olarak onlarca ülkeye ek vergi tarifeleri getirdi. Küresel piyasalara darbe vuran ve birçok şirketi zarara uğratan bu hamle dünyada tartışma yaratırken, 10 Nisan'da Venezuela'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Venezuela'da Ulusal Meclis (AN), ABD'nin gümrük vergisi politikasının sebep olduğu ticaret savaşına yanıt olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından imzalanan ekonomik olağanüstü hal kararnamesini onayladı. Söz konusu kararname ile hükümete, ekonomik büyümeyi teşvik etme, enflasyonla mücadele etme ve yatırımcıları destekleme yetkisi verildi.

ABD'NİN KISITLAMALARINA TEPKİ

Yaşananların ardından Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, bugün Telegram hesabından bir açıklama yaptı. Rodriguez, isim vermeden ABD'nin uyguladığı ekonomik kısıtlamalara tepki göstererek "Chevron, Venezuela'ya ödeme yapmasının önüne geçen kısıtlamalar ve imkansızlıklar nedeniyle ham petrol sevkiyatlarını PDVSA'ya iade etti" dedi.

CHEVRON KRİZİ

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Chevron'a Venezuela'daki faaliyetlerini sonlandırması için 3 Nisan'a kadar süre tanımış, bu süre daha sonra 27 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

Chevron, Venezuela'da faaliyet gösteren tek büyük ABD petrol şirketi olarak biliniyor.

Kaynak: AA