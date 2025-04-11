ABD Başkanı Trump Türkiye'ye Gelecek mi? Beyaz Saray'dan Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu gezisine Türkiye'yi dahil edip etmeyeceği merak konusu oldu. Trump'ın Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret edeceği konuşulurken, Beyaz Saray'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü, "Şu anda detaylar üzerinde çalışıyoruz, bu seyahatin detaylarını mümkün olan en kısa sürede paylaşacağız" dedi.

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ABD Başkanı Trump Türkiye'ye Gelecek mi? Beyaz Saray'dan Açıklama

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu gezisi kapsamında Türkiye'yi ziyaret edeceğini aktarmıştı. tv100 Ana Haber Spikeri Kübra Par da Ankara'daki kaynaklarının haberi doğruladığını ifade ederek, "Trump Mayıs ayında Türkiye’ye gelmeyi düşünüyor" demişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın gelecek ay Orta Doğu'ya yapacağı ziyaretle ilgili açıklamada bulundu. Leavitt, "Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'da ya da Türkiye'de bir araya gelmeyi planlıyor mu?" şeklindeki bir soruya, "Başkan'ın Suudi Arabistan'a gideceğini söylemek dışında şu anda yurt dışı seyahatiyle ilgili herhangi bir detaya sahip değilim. Ancak bu gezinin bir parçası olarak başka ülkeler de olabilir" şeklinde yanıt verdi.

'DETAYLAR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'

ABD'li sözcü, Beyaz Saray'ın Türkiye'yi de söz konusu Orta Doğu gezisine eklemeyi değerlendirip değerlendirmediği ile ilgili soruya ise "Şu anda detaylar üzerinde çalışıyoruz, bu seyahatin detaylarını mümkün olan en kısa sürede paylaşacağız. Seyahatin detayları teyit edildikten sonra hepinizi bilgilendireceğim." diye karşılık verdi.

ABD Başkanı Trump'ın mayıs ayında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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