Ticaret Savaşlarında Sıcak Gelişme: Trump'tan Çin'e Çağrı: Masaya Oturalım

ABD Başkanı Donald Trump’ın başta Çin olmak üzere çok sayıda ülkeye yeni gümrük tarifeleri getirmesi küresel ölçekte gerilime neden oldu. Trump, son yaptığı açıklamada Çin’in ABD’den çok uzun süre faydalandığını dile getirirken, “Çin ile ne olacağını göreceğiz, bir anlaşma yapabilmeyi çok isteriz” diyerek kapıyı açık bıraktı.

Ticaret Savaşlarında Sıcak Gelişme: Trump'tan Çin'e Çağrı: Masaya Oturalım

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında, ABD ile Çin arasındaki ‘ticaret savaşlarına’ ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘EMİNİM Kİ ÇİN’LE ANLAŞABİLECEĞİZ’

Trump, Çin’in uzun süre boyunca önceki gümrük tarifeleri dolayısıyla ABD’den faydalandığını iddia ederek bu durumun daha fazla sürmesine izin vermeyeceklerini dile getirdi. Trump, Çin ile sürecin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz ifadelerini kullanırken, “Onlarla anlaşma yapabilmeyi çok isteriz” sözleriyle Çin’e açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi. Trump, şimdi bir masa kuracaklarını belirterek “Eminim ki anlaşabileceğiz” şeklinde konuştu.

‘Şİ’YE BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM’

Pekin’le diyaloğa her zaman açık olduklarını ifade eden Trump, Çin Devlet Başkanı Şi’ye büyük saygı duyduğunu ve kendisinin uzun zamandır dostu olduğunu belirterek, “Sanırım sonunda her iki ülke için de çok iyi olacak bir şey üzerinde çalışacağız. Bunu dört gözle bekliyorum” dedi.

‘GÜMRÜK ANLAŞMALARI YAPMAYA YAKINIZ’

ABD’ye misilleme yapmayan diğer ülkelerle gümrük anlaşmaları yapmaya oldukça yakın olduklarını ve görüşmelerin devam ettiğine dikkat çeken Trump, kötü anlaşma yapmak istemediklerini; hoşlarına giden anlaşmalar yapmak zorunda olduklarını not düştü.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da Çin, Avrupa Birliği ve ASEAN ülkeleri gibi önemli ticaret ortaklarını kapsayan “karşılıklı tarifeler” kapsamında yeni gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı. Bu hamleye Çin'in misillemeyle yanıt vermesiyle birlikte iki ülke arasında ticaret savaşının da fitili ateşlendi.

Gerilimin tırmanması sonucu, ABD Çin'den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergisini yüzde 125'e kadar yükseltirken, Pekin yönetimi de ABD ürünlerine yüzde 84 oranında gümrük vergisi uygulamaya başladı.

Bu gelişmenin ardından ABD Çin dışındaki ülkelere getirilen ek gümrük vergilerinin 90 gün süreyle erteleme kararı alırken, bu gelişenin ardından Avrupa Birliği de karşılık olarak aynı süreyle ABD’ye uygulanacak ek vergilerin uygulanmasını erteledi.

YÜZDE 145 EK VERGİ

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Çin'in misilleme vergilerini kaldırmaması üzerine yüzde 145 oranında ek gümrük vergisi uygulamasına geçildi.

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Kaynak: DHA

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