Çin’den ABD’yi Kızdıracak ABD Çıkışı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian yaptığı açıklamada, ABD'nin küresel ekonomik düzenin istikrarını bozduğunu belirtti.

Çin’den ABD’yi Kızdıracak ABD Çıkışı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugün düzenlenen basın toplantısında ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergisi oranını yüzde 125'e yükseltmesiyle ilgili konuştu. Lin, bu durumun diğer ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını ihlal ettiğini, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını çiğnediğini ve küresel ekonomik düzenin istikrarını bozduğunu ifade etti.

ABD'nin bu girişiminin halkın desteğini alamayacağını vurgulayan Lin, gümrük vergisi savaşı veya ticaret savaşının kazananı olamayacağını belirtti.

Kaynak: DHA

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