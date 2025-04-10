İsrail'den Martta Batı Şeria’da 800 Gözaltı

İsrail güçlerinin mart ayında işgal altındaki Batı Şeria’da 800 Filistinliyi gözaltına aldığı açıklandı.

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İsrail'den Martta Batı Şeria’da 800 Gözaltı

Filistin Esirler Kulübü, Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Damir İnsan Hakları Kurumu bir rapor yayımladı. Mart ayı boyu Batı Şeria’da yaklaşık 800 gözaltı vakası kaydedildiği belirtilen raporda, gözaltına alınanlar arasında 18 kadın ve 84 çocuğun bulunduğu ayrıca yüzlerce kişinin sokaklarda sorguya alındığı bildirildi.

Söz konusu gözaltıların Gazze’deki soykırım sürerken ve Batı Şeria’da da özellikle Cenin ve Tulkerim kentlerinde İsrail saldırılarının arttığı bir dönemde gerçekleştiği belirtilerek, bunun yanı sıra bölgede çok sayıda kişinin infaz edildiği, binlerce kişinin zorla yerinden edildiği, altyapının tahrip edildiği ve evlerin yıkıldığı kaydedildi.

Rapora göre, 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılardan bu yana Batı Şeria’da 510’u kadın 1300’ü çocuk yaklaşık 16 bin 400 Filistinli gözaltına alındı.

'KEYFİ TUTUKLAMALAR MEŞRULAŞTIRILIYOR'

Ayrıca İsrail’in suç isnat etmeden uyguladığı "idari tutukluluk" uygulamasının da arttığı, şu anda en az 100’ü çocuk 3 bin 498 kişinin bu şekilde tutuklu olduğu bildirildi. Bu rakamın halk ayaklanmalarının en yoğun dönemlerinde bile görülmediği ifade edilen raporda, askeri mahkemelerin bu keyfi tutuklamaları meşrulaştırdığı vurgulandı.

Mart ayında Filistinli 3 kişinin, İsrail hapishanelerinde hayatını kaybettiği de raporda yer aldı.

Kaynak: AA

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