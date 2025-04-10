Kongo'da Tekne Felaketi, En Az 50 Ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir teknenin alabora olması sonucu en az 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kongo'da Tekne Felaketi, En Az 50 Ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde bir teknenin alabora olması sonucu felaket yaşandı. Bölgeden gelen ilk haberlere göre en az 50 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Equateur eyaletindeki Kongo Nehri’nde bir teknenin alabora olması sonucu 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kızıl Haç Ekvator Bölgesi Başkanı Maitre Kolomba Mampunia, Equateur eyaletine bağlı Mayita kasabası yakınlarında, Kongo Nehri’nde alabora olan teknedeki en az 50 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

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