Ticaret Savaşı Kızışıyor! Trump Çin'i Batırmaya Kararlı: Yüzde 145'e Çıkardı

Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı karşılıklı misillemelerle tam gaz devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'tan dev bir hamle daha geldi. Trump, Çin'e uyguladığı gümrük vergisini yüzde 125'ten yüzde 145'e yükseltti.

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Ticaret Savaşı Kızışıyor! Trump Çin'i Batırmaya Kararlı: Yüzde 145'e Çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da Çin, Avrupa Birliği ve ASEAN ülkeleri gibi önemli ticaret ortaklarını kapsayan “karşılıklı tarifeler” kapsamında yeni gümrük vergileri getireceğini duyurmuştu. Bu hamleye Çin'in misillemeyle yanıt vermesiyle birlikte iki ülke arasında ticaret savaşı başladı.

Gerilimin tırmanması sonucu, ABD Çin'den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergisini yüzde 125'e kadar yükseltirken, Pekin yönetimi de ABD ürünlerine yüzde 84 oranında gümrük vergisi uygulamaya başladı. Öte yandan ABD, Avrupa Birliği ve diğer bazı ülkelere yönelik ek vergi kararlarını 90 gün süreyle erteleme kararı alırken, Çin'e yönelik tarifeler derhal yürürlüğe kondu.

YÜZDE 145 EK VERGİ

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Çin'in misilleme vergilerini kaldırmaması üzerine yüzde 145 oranında ek gümrük vergisi uygulamasına geçildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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