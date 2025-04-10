New York Borsası Düşüşle Açıldı

Borsa açılışında Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 1,67 düşüşle 39.931,90 puana geriledi. S&P 500 endeksi de yüzde 2,04 azalışla 5.345,25 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 2,58 düşüşle 16.683 puana indi.

TARİFE ERTELEMESİ SONRASI NEGATİF SEYİR

Trump’ın, karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girmesinin üzerinden 24 saat geçmeden aldığı erteleme kararına rağmen, ABD’de enflasyonun yavaşladığını gösteren verilere rağmen borsa negatif bir seyir izledi.

TRUMP’TAN TARİFE AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ticaret, tarifeler ve kur manipülasyonu gibi konularda çözüm bulmak için 75’ten fazla ülkenin kendileriyle iletişime geçtiğini duyurdu. Trump, bu ülkelerin ABD’ye karşı misilleme yapmadığını belirterek, ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulmasını ve bu sürede yüzde 10’luk temel tarife oranının uygulanmasını onayladığını söyledi. Ancak Çin’e uygulanan tarifeyi ise yüzde 125’e çıkaracağını açıkladı.

EUROPEAN UNION'DAN TEDBİR AÇIKLAMASI

Trump’ın açıklamasının ardından Avrupa Birliği (AB), ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tarifelere karşı hazırladığı tedbirleri 90 gün süreyle askıya alacağını duyurdu. Çin yönetimi ise tırmanan tarife geriliminde geri adım atmayacakları mesajını verdi.

YATIRIMCILAR TEMKİNLİ DAVRANIYOR

Analistler, ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulmasına rağmen piyasalardaki belirsizliğin devam ettiğini ve yatırımcıların temkinli davranarak ekonomik sonuçları değerlendirmeye devam ettiklerini belirtiyor. Bu nedenle piyasalardaki oynaklığın sürebileceği öngörülüyor.

ENFLASYON VERİLERİ

Makroekonomik verilerde ise ABD’de enflasyonun yavaşlamaya devam ettiği görüldü. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mart ayında aylık bazda yüzde 0,1 azaldı ve yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Bu durum, Mayıs 2020'den bu yana ilk kez TÜFE'de aylık bazda azalış yaşandığını gösteriyor. Çekirdek TÜFE de mart ayında aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,8 artışla beklentilerin altında kaldı.

İŞSİZLİK BAŞVURULARI ARTTI

ABD'de 5 Nisan ile biten haftada işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya göre 4 bin kişilik bir artışla 223 bine çıkarak piyasa beklentilerine paralel bir şekilde gerçekleşti.

TAHVİL FAİZLERİ GERİLEDİ

Bu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,29 seviyesine geriledi.

Kaynak: AA