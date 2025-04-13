Bulgaristan'dan F-16 Uçağına Törenli Karşılama

Bulgaristan'ın ABD'den sipariş ettiği "Block 70" serisi 16 adet F-16 savaş uçağının ilki törenle karşılandı. Başbakan Rosen Jelyazkov, "Gelen ilk modern savaş uçağı, ordumuzun ideolojik değişim ve modernizasyonunun sembolüdür" dedi.

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Bulgaristan'dan F-16 Uçağına Törenli Karşılama

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Graf İgnatievo NATO Hava Üssü'nde ABD'den satın alınan F-16'ların birincisinin teslimi dolayısıyla tören düzenlendi. Başbakan Rosen Jelyazkov, yaptığı konuşmada, "Gelen ilk modern savaş uçağı, ordumuzun ideolojik değişim ve modernizasyonunun sembolüdür" dedi.

Jelyazkov, Bulgar Silahlı Kuvvetlerinin gerçek modernizasyon girişimlerinin temelinin 2019 yılında atıldığını söyledi. Ülkenin halen kullandığı Rus yapımı eski tip "MiG-29" savaş uçaklarının yerine geçecek yeni filoya ilişkin kararın Parlamentoda yaşanan polemiğin ardından alındığını belirten Jelyazkov, şunları dile getirdi:

"Parlamentoda harcanan o çabalar boşa gitmedi. Zamanında Bulgaristan, NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden yana da karar alırken demokratik değerleri, yasaların üstünlüğü ve insan haklarının savunulmasından yana medeni bir seçim yapmıştır."

"Block 70" serisi F-16 savaş jetlerinin aynı zamanda Bulgaristan'ın ABD ile sürdürdüğü stratejik ortaklığın sembolü olduğunun altını çizen Jelyazkov, bunun NATO'nun doğu kanadında ve Karadeniz bölgesinde güvenlik için garantiler yaratan stratejik ortaklık olduğunu söyledi.

Savunma Bakanı Atanas Zapryanov da "F-16'nın gelişi, Hava Kuvvetlerinin teknolojik olarak yeniden silahlandırılması sürecinin başlangıcı sayılır." dedi. Yeni uçakların yanı sıra Kara Kuvvetleri için yeni "Stryker" zırhlı araçlarının da gelmeye başladığını kaydeden Zapryanov, Deniz Kuvvetleri için yeni devriye gemilerinin ikincisinin de suya indirildiğini söyledi.

Zapryanov, "Savunma bakanı olarak 2025 yılının bizim ve müttefiklerimizin savunması için kilit öneme sahip diğer gelişmiş sistem ve platformların sözleşmeye bağlanmasıyla da hatırlanmasını sağlamak amacıyla elimden geleni yapacağım." ifadesini kullandı.

Törene Bulgaristan Genelkurmay Başkanı General Eftim Eftimov, F-16'ların üreticisi Lockheed Martin'in temsilcileri ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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