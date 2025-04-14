Hazır Olun, Gram Altında Büyük Çöküş Sinyali Verildi: Uzmanlar Son Uyarısını Yaptı, Altında Ters Rüzgar Başladı

HAZIRLIKLI OLUN! ALTINDA RÜZGAR TERSİNE DÖNEBİLİR

Son aylardaki yükselişe dikkat çeken Demirbaş, altının son bir yılda yaklaşık yüzde 34 değer kazandığını, bu artışın yüzde 20’lik kısmının sadece son iki ayda gerçekleştiğini belirtti. Bu nedenle önümüzdeki süreçte bu hızda bir yükseliş beklenmediğini vurguladı.

Altın yatırımcısının dikkatli olması gerekiyor diyen Demirbaş, hızlı kazançların ardından sert düzeltmelerin de yaşanabileceğine dikkat çekerek, "Bundan sonraki süreç hem aşırı kazanç hem de aşırı kayıplar getirebilir. Bu dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmakta fayda var" uyarısında bulundu.