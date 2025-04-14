Hazır Olun, Gram Altında Büyük Çöküş Sinyali Verildi: Uzmanlar Son Uyarısını Yaptı, Altında Ters Rüzgar Başladı
Altın piyasasındaki yükselişin ardından Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz gram altın için tarih verdi. Eryılmaz, gram altının 5100 TL seviyesine ulaşabileceğini belirtirken, Ekonomist Prof. Dr. Mahmut Demirbaş ise, bu yükselişin ardından ciddi kayıpların da yaşanabileceği konusunda yatırımcıları uyararak büyük çöküş sinyalini verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın piyasasında son dönemde yaşanan hızlı yükselişler yatırımcıların ilgisini zirveye taşıdı. Özellikle gram altın, rekor seviyelere ulaştı ve bu durum birçok kişinin birikimlerini altına yönlendirmesine yol açtı. Ancak, altındaki bu hızlı yükselişin ardından olası riskler de gündeme geldi. Uzmanlar, ani yükselişlerin ardından sert düşüşlerin de yaşanabileceğine dikkat çekerken, Ekonomist Prof. Dr. Mahmut Demirbaş ve Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz gram altın için rakam verip uyardı.
Gram altın için çarpıcı yorumlarda bulunan ekonomist Prof. Dr. Mahmut Demirbaş, ons bazında altının geçtiğimiz haftalarda 2900 dolara kadar gerilediğini ancak ardından yeniden 3243 dolara ulaştığını hatırlatarak, "Normal şartlarda altının uluslararası piyasalarda yerleşmesi gereken seviye 3150-3300 dolar bandıdır" dedi.
"ALTIN DAHA DA YÜKSELECEK AMA..."
Demirbaş, teknik göstergelerin altının daha da yükselebileceğine işaret ettiğini belirterek, "Altın 3500, hatta 3700 dolara kadar çıkabilir. Ancak bu seviyeler kalıcı değil. Asıl dengelenmesi gereken bandın 3150 ile 3300 dolar arasında olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
HAZIRLIKLI OLUN! ALTINDA RÜZGAR TERSİNE DÖNEBİLİR
Son aylardaki yükselişe dikkat çeken Demirbaş, altının son bir yılda yaklaşık yüzde 34 değer kazandığını, bu artışın yüzde 20’lik kısmının sadece son iki ayda gerçekleştiğini belirtti. Bu nedenle önümüzdeki süreçte bu hızda bir yükseliş beklenmediğini vurguladı.
Altın yatırımcısının dikkatli olması gerekiyor diyen Demirbaş, hızlı kazançların ardından sert düzeltmelerin de yaşanabileceğine dikkat çekerek, "Bundan sonraki süreç hem aşırı kazanç hem de aşırı kayıplar getirebilir. Bu dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmakta fayda var" uyarısında bulundu.
GRAM ALTINDA REKOR SEVİYEYİ AÇIKLADI
Trump'ın hamleleriyle birlikte altındaki durumu değerlendiren Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise, "Kısa vadede kar satışı gelebilir veya yatayda da gidebilir ama şurası net Trump'ın bu tarifeleri bu belirsizlikler devam ettiği sürece orta uzun vadede altında daha güçlü yükselişleri gördüğümüz bir süreç olabilir.
Onun için kar satışına karşı dikkatli olalım. Ben bu sene en az 4560 gram altında, en yüksek 5100'lü seviyeleri bekliyorum, senaryoya göre bunun ortası kabaca 4750 - 4800'ler görülebilir gibi geliyor gram altın tarafında" dedi.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
14 Nisan 2025 Pazartesi günü altın almak ya da satmak isteyenler, güncel fiyatları araştırıyor. Özellikle gram altın başta olmak üzere, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları, sabah saatlerinden itibaren en çok sorgulanan konular arasında yer aldı. Peki, bugün altın ne kadar? Gram altın kaç TL'den işlem görüyor? İşte 14 Nisan Pazartesi günü itibarıyla anlık altın fiyatları ve detaylar...
14 NİSAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.952,33 TL
Satış 3.952,73 TL
14 NİSAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 6.486,00 TL
Satış 6.556,00 TL
14 NİSAN 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış 12.973,00 TL
Satış 13.109,00 TL
14 NİSAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 25.865,00 TL
Satış 26.078,00 TL
14 NİSAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 3.232,78 dola
Satış 3.233,20 dolar